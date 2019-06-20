Avusturya'da Mursi için gösteri - VİYANA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da göstericiler, üç gün önce mahkeme salonunda yaşamını yitiren Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin maruz kaldığı haksızlıklar nedeniyle Mısır yönetimine tepki gösterdi.

Başkentteki Hofburg Sarayı önünde toplanan protestocular, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin fotoğraflarının yanı sıra "Katil Sisi", "Mısır'da askeri darbeye hayır" yazılı pankartlar açtı.

Çeşitli dillerde yapılan konuşmalarda Mısır'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve yönetimin hukuk dışı uygulamalarına tepki gösterildi.

Gösteriyi düzenleyen Mısır Koordinasyon Kurulu Sözcüsü İbrahim Roma Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özelikle cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığa yakın bu alanda bu protestoyu düzenleyerek, Mursi'nin ölümüne yol açan Mısır'daki askeri rejime destek olan Avrupalı siyasilere tepki göstermek istediklerini söyledi.

"ABD ve AB Sisi'nin suç ortağı"

İbrahim Roma Ali, mahkeme salonunda yaşamını yitiren Mursi'nin vefatı sonrası Avrupa ve Batı dünyasının sessizliğine tepki göstererek, "Bu onların suç ortağı olduklarının en büyük kanıtı. Bu yılın başında suçsuz 9 kişinin asılmasının hemen ardından bütün Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya katıldı. Mısır'da katledilen onlarca sivil vatandaşın ve yaşanan hukuksuzlukların tek suçlusu Sisi değil ABD ve AB'de suçludur." dedi.

Mısır yönetiminin Mursi için cenaze merasimi düzenlenmesine izin vermediğini hatırlatan Roma Ali, "Bugün hem burada hem de dünyanın birçok ülkesinde kılınan gıyabı cenaze namazlarıyla Sisi'ye gerekli cevap verildiğini düşünüyorum. Eğer Sisi, hapsederek, katlederek Mısır devrimini bitireceğini düşünüyorsa kesinlikle yanılıyor. Bizler şehit Cumhurbaşkanımız Mursi'nin davasını sürdüreceğiz. Mısır'da özgürlük ve demokrasinin hakim kılınması, askeri rejimin bertaraf edilmesi için çok daha fazla çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gıyabi cenaze namazı kılındı

Konuşmaların ardından kılınan gıyabi cenaze namazından sonra, başta merhum Mursi olmak üzere, Mısır yönetimi tarafından katledilen bütün insanlar için dua edildi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67 yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşması sırasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA