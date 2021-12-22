Avustralyalı araştırmacılar Heparin'in Kovid-19'a karşı etkisini test ediyor

Dünyanın en çok kullanılan ilaçlarından olan kan inceltici Heparin'i burun spreyine dönüştüren Avustralyalı bilim insanları, ilacın Kovid-19'a karşı koruma sağlayıp sağlayamadığını görmek için deneme çalışması yürütüyor.

Melbourne Üniversitesi, Monash Üniversitesi, Melbourne Kuzey Sağlık, Peter Doherty Enstitüsü, Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü, Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) ve Oxford Üniversitesinin solunum deney grubuyla yürüttükleri araştırmanın başarılı olması durumunda, insanlar Heparin'i burunlarına uygulayarak virüsten korunabilecek.

Deneme çalışmalarının 2022'nin ortasına kadar devam edeceğini ve ilacın etkili olması durumunda aşılarla kullanılacağını belirten araştırmacılar, spreyin Kovid-19'a yakalanmış kişilerin burnuna püskürtüldüğünde onları iyileştirdiğini belirtiyor.

Melbourne Kuzey Sağlık Tıbbi Bölüm Direktörü Profesör Don Campbell, kan inceltici ilaç Heparin'in virüsü burundan içeri sokmayarak hücrelerde çoğalmasını durdurabileceğine dair veri bulmaları ihtimalini "çılgın bir fikir" olarak değerlendirdi.

Dünyada en çok kullanılan ikinci ilaç olan kan inceltici Heparin'in, ucuz ve dağıtımının kolay olduğunu belirten Campbell, "Yeni bir varyantın ortaya çıkması önemli değil, bu ilaç virüsün hücrelere yerleşmesini engelleyecektir. İşe yarayacağını gösterebileceğimizden çok eminim ve insanlar işe, alışverişe ve okula gitmeden önce bunu kullanabilecekler." ifadesini kullandı.

Klinik deneylere Victoria eyaleti hükümeti 4,2 milyar dolar verdi

Kovid-19'un omicron varyantı da dahil olmak üzere diğer varyantlara karşı etkili olması beklenen ve burunda koruma oluşturarak virüsün ciğerlere girmesini önleyecek olan spreyin, önümüzdeki altı ay içinde Victoria eyaletindeki 340 hanede deneneceği açıklandı.

Klinik deneylerin yapılabilmesi için Victoria eyaleti hükümetinin 4,2 milyar Avustralya doları (Yaklaşık 3 milyar USD) verdiği belirtildi.

Spreyin oda sıcaklığında 3 aydan fazla kalabildiğini söyleyen Campbell, "Tedavi, Kovid-19'a yakalanan kişilerin evlerindeki aile bireylerine ve ayrıca hasta olan kişilere de vereceğiz. Teşhisin konulmasından sonraki 24 saat içinde onlara ulaşmak istiyoruz ve bunu yapabileceğimizden eminiz." şekilde konuştu.

Sprey, buruna günde üç kez sıkılarak kullanılacak

Spreyin kullanımının kolay olacağını anlatan Melbourne Üniversitesi Akciğer Sağlığı Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Gary Anderson, spreyin günde üç kez her bir burun deliğine iki kez uygulanabileceğini söyledi.

Buluşun bilim adına heyecan verici olduğunu aktaran Anderson, "Kovid-19 buruna ilk girdiğinde Heparin adı verilen bir moleküle bağlanır ve etkisiz hale getirilir. Bu yüzden kişinin enfekte olması ve virüsü başkalarına bulaştırması da engellenir." şeklinde konuştu.

Spreyi zaten kullandığını ve şu ana kadar hiçbir yan etkisinin olmadığını söyleyen Campbell, "İlacı 20 aydır kullanıyorum, burnum düşmedi ve kan kaybından da ölmedim. İşe yarayacağından çok eminiz." dedi.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet