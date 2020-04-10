Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu - Magazin
Kerimcan Durmaz, Serdar Öktem, Magazin

Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

Avukat Serdar Öktem, koronavirüs salgınında sokağa çıkan yaşlılar için "Çıkın dışarıya geberin biz gençler olarak devam edelim" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

10.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:53
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla ile fenomen olduktan sonra DJ olarak çalışmaya başlayan Kerimcan Durmaz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evinden dışarı çıkmıyor. Geçtiğimiz günlerde tulum, eldiven ve maskeyle dışarı çıkan Durmaz, uyarılara ve yasaklara rağmen dışarı çıkan yaşlılar için "Geberin" dedi. Avukat Serdar Öktem ise Durmaz için harekete geçti.

"BİZ İFLAH OLMAYIZ"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için evinden çıkmayan Kerimcan Durmaz, önceki gün tüm koruyucu ekipmanlarına bürünerek arkadaşıyla markete gitti. Araç kullanırken önüne çıkan 65 yaş üstündeki vatandaşa tepki gösteren Durmaz, bir video çekerek "Bu insanlar neden sokakta? Bırak 65'i binlerce insan sokakta yürüyor, bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız. Artık eve gidin de demiyorum, çıkın dışarı, geberin. Bazılarınız gebersin, biz gençler olarak devam edelim, bunu mu istiyorsunuz" dedi.

Avukat Serdar Öktem, yaşlılar için 'Geberin' diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

KERİMCAN İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kerimcan Durmaz hakkında Twitter'dan "Bu sefer cezaevi yolu gözüktü sana... Mahkeme den aldığın ceza seni ıslah etmemiş belli ki... Allah seni bildiği gibi yapsın" ifadelerini kullanan Avukat Serdar Öktem suç duyurusunda bulundu.

"YAŞLILARA DEĞİL KEYFİ DIŞARI ÇIKANLARA 'GEBER' DEDİM"

Hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram hesabının hikaye kısmından bir video paylaşan Kerimcan Durmaz, şunları söyledi: "Ben yaşlılara geber demedim. Ben yaşlılara bir şey olmasın diye dışarı keyfi çıkan insanlara 'geber' dedim. Bunu diyebilirim çünkü ben çok dikkat edip asla dışarı çıkmadığım için ve mecburiyetten evime yakın olmayan bir markete arabayla gitmek zorunda kaldığım için dışarıda insanları görünce de çok sinirlenip tepki gösterdim. Gösterebilirim de kusura bakmayın. Benim aile büyüklerimin hayatı söz konusu bir tek sizin ki değil. Ayrıca siz insanlara belden aşağı vururken hiç bir şey olmuyor da ben keyfi dışarı çıkan insanlara laf söylediğimde mi problem oluyor? Bu problem olacaksa da lütfen olsun hiç önemli değil. 'Dışarı çıkmayın' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor. İşe gitmek ve evine ekmek götürmek zorunda olanlara bir şey demiyorum ama keyfi dışarı çıkanlar kusura bakmayın ama çıkmayın dışarıya."

İlgili Haberler

Yaşlılara 'Ölün' diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti
Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Survivor'da büyük aşk! Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum Magazin
Survivor'da büyük aşk! Nisa için aç kalmayı göze aldı: Ona kıyamıyorum
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri Magazin
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı Magazin
Sosyal medya fenomeninden karantinada bikini şov! Beğeni rekoru kırdı
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Magazin
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Fazla kilolarıyla eleştirilen Buse Terim resmen eridi Magazin
Fazla kilolarıyla eleştirilen Buse Terim resmen eridi
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi Magazin
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı, karantina paylaşımıyla büyüledi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı, karantina paylaşımıyla büyüledi
Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı
Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı
Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız
Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız
Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar'ın koronavirüse yakalandığı iddiasını yalanladı
Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar'ın koronavirüse yakalandığı iddiasını yalanladı
Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde
Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi konuldu
Yaşlılara 'Ölün' diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti
Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı
Şarkıcı Güliz Ayla'dan karantinada direk dansı yaptı
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Sevenlerine müjde! Fenomen dizi Kuzey Güney ekranlara dönüyor
Sevenlerine müjde! Fenomen dizi Kuzey Güney ekranlara dönüyor
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Meral Danış Beştaş
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma Galatasaray
Şu an buradasınız: Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 08:59:02. #1.15#
title