Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 74'ü tamamlandı

DOĞU Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatı sürüyor.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatı sürüyor. Tünel inşaatının yüzde 74'ü tamamlanırken, ışığın görünmesine 7,6 kilometre kaldı.

Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. 21,4 kilometresi tamamlanan Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek. Yüzde 74'ü tamamlanan Zigana Tüneli yurt içi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak. Tünelde ışığın görünmesine ise 7,6 kilometre kaldı.

40 DAKİKA KISALACAKMevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tüneli ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel.'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'Yeni Zigana Geçidi'nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Çalışmalar 24 saat devam etmekte. Bölge ve Gümüşhane için çok önemli bir proje olan Zigana Geçidi projesinin yüzde 74'ü tamamlanmış durumda. Bu projeyi ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve yüklenici firma yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.'BİZE ÇOK FAYDASI OLACAK'Yeni Zigana Geçidi'nin açılmasını Gümüşhaneli vatandaşlar da heyecanla bekliyor. Mevcut yolun tehlikelerle dolu olduğunu ve yeni yapılacak tünel ile birlikte daha güvenli seyahat yapılacağını söyleyen Vural Öz, "İnşallah bir an önce biter. Daha güvenli bir yol olacak, Gümüşhane'den Trabzon'a alışveriş yapmaya gidiyoruz. Bu vesile ile yol daha da kısalacak ve bize çok faydası olacak" ifadelerini kullandı.Yolun kısalması ile birlikte yakıt ve zaman tasarrufu sağlanacağını belirten Bedirhan Yağlıdere de tünelin yakın zamanda açılmasını temenni ettiğini ifade etti. Yağlıdere, "Yeni yapılan Zigana Tüneli projesi çok iyi düşünülmüş. İşimiz gereği sürekli Trabzon'a gidip geldiğimiz için yeni yapılan tünelle birlikte hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edeceğiz. Yakın zamanda açılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Gümüşhane ve Trabzon arasındaki mesafenin 45 dakikaya ineceğini söyleyen Şerafettin Alemdar ise "Tünelin yapılması çok iyi olacak, 1 buçuk saatte gittiğimiz Trabzon'a 45 dakikada gidebileceğiz. Canımız istediği zaman gidip gelebiliriz, çok iyi olur. 4 gözle açılmasını bekliyoruz. Kış aylarında Zigana yolunda çok zorlanıyoruz, tünel açıldığı zaman hiçbir zorluk çekmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN