Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır

Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

CUMHURİYETİN kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi'nce gerçekleştirilecek EXPO 2023 alanın ortasında yer alacak kristal lagün tamamlanarak su tutmaya hazır hale getirildi.

CUMHURİYETİN kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi'nce gerçekleştirilecek EXPO 2023 alanın ortasında yer alacak kristal lagün tamamlanarak su tutmaya hazır hale getirildi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kristal lagünün, 69 bin metrekarelik alanı ile hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyüğü olduğunu, suyun kirlenmeden sürekli turkuaz renginde kalacağını söyledi. 

Antalya'dan sonra EXPO'yu alan ikinci şehir olan Kahramanmaraş'ta hazırlıklar devam ediyor. Dünya kupası ve olimpiyatlardan sonra en büyük uluslararası organizasyon olan, katılımcı ülkelerin çiçek, bitki ve ağaçlarının sergileneceği EXPO 2023'ün düzenleneceği alanın tam ortasında kristal lagün golü yer alacak. Su ile dolduğu zaman görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bırakacağı belirtilen lagünün yapımı tamamlandı. Yüklenici firma, lagün gölde test çalışmalarına başladı. Lagüne su verileceği de belirtildi.

'AVRUPANIN EN BÜYÜK GÖLÜ, 40 GÜNDE DOLACAK'EXPO'daki son durumu değerlendiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, organizasyon tamamlandığında da EXPO alanının herkes tarafından kullanılmaya devam edeceğini söyledi. Mahçiçek, şöyle devam etti: "Bu projeyi sadece EXPO ile sınırlı tutmayarak burayı bir yaşam alanına dönüştürüp EXPO döneminden sonra da oranın kullanılabilir hale gelmesi lazım. Bu bağlam da içine bir takım projeler serpiştirdik. Buranın sürekli kullanımını sağlamak için uğur böceği ve kelebek bahçemiz, Kahramanmaraş'ın özel ürünlerinin tanıtıldığı, pazarlandığı arasta çarşısı, Avrupa'nın en büyük gölü olan lagün göl, 2 kafe, 250'nin üzerinde hobi evi, Kahramanmaraş şehir müzesi ve konferans salonu olmak üzere ciddi yeni düzenleme ve projeler yaptık içerisinde. Büyüklüğü ile hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyüğü olacak lagün gölümüzde son sistem teknoloji kullanılacak ve sürekli temizlenecek olan su, kirlenmeden turkuaz renginde kalacak. Gölümüz su tutmaya hazır ve test çalışmaları deva ediyor. Testin ardından göl, su tutmaya başlayacak ve yaklaşık 40 günde dolmasını bekliyoruz."EXPO 2023'ün SEMBOL ÇİÇEĞİ 'MARAŞ SÜMBÜLÜ'Başkan Mahçiçek, Expo'ların olmazsa olmazlarının sembol çiçekleri olduğunu, EXPO 2023'ün sembol çiçeğinin de halk tarafından belirlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Tabi her Expo'nun da bir sembol çiçeği olması lazım. Bildiğiniz gibi bizim EXPO temamız doğa dostu ve duyarlılık. Dolayısıyla Kahramanmaraş'a özgü, has hangi çiçekler varsa onları milletimize sorduk. 4 tane çiçek tespit ettik, bunların içerisinde Maraş Sümbülü çiçeğimiz çok ciddi oy farkıyla EXPO'muzun sembol çiçeği olarak belirlendi. İnşallah 2023 Nisan'ında da açılışını yapacağız. Onikişubat Belediyesi bugüne kadar çalışmaları kendi imkanlarıyla yaptı, yani devletimizden herhangi bir katkı istemedi. Bugüne kadar 330 milyon lira civarında bir harcama yapıldı, çok cüzzi bir harcama limitimiz kaldı. Projenin yüzde 69 gibi bir kısmını tamamladık, geriye kalanını da inşallah EXPO'nun açılışına kadar tamamlayacağız. Bizim öngörülerimize göre hem Türkiye'den hem de yurtdışından 2 milyon insan EXPO alanımızı ziyaret edecek. Ama bir önemli nokta daha var, yurt dışından gelen yatırımcılarla Kahramanmaraşlı yatırımcıları buluşturacağız. "


Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır
Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Davut Güloğlu Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Burak Elmas Dimitris Pelkas Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:39:04. #1.15#

title