Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
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Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir

Avrupa'da hava sıcaklıklarının artması nedeniyle binlerce kişinin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak plajlara akın etmesi devlet yetkililerini ikinci bir koronavirüs dalgasına neden olabileceği gerekçesiyle endişelendiriyor. İngiltere, Fransa ve Hollanda'da sağlık yetkilleri sahil şeritlerinde yani kısıtlamalar planladıklarını açıkladı.

Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
21.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:00

Dünya'da yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 5 milyonu geçerken, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'deki günlük ölüm oranlarında iki ayın en düşük rakamları kaydediliyor. Avrupa üllkelerinde şu anda kadar 1,74 milyonu aşkın vaka ve 165 bini aşkın virüs kaynaklı ölüm bildirildi.

İKİNCİ DALGA PLAJLARDAN GELEBİLİR

Ancak, sağlık otoriteleri, havaların ısınmasıyla gevşeyen Avrupalılar nedeniyle vakalarında düşme eğiliminin devam etmeyeceği ve ikinci bir koronavirüs dalgasının görülebileceğinden endişe ediyor.

İngiltere'de dün hava sıcaklığının 28 dereceyi görmesiyle, ülkenin dört bir yanından binlerce kişi sahil şehitlerindeki plajlarda deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Sosyal mesafe önlemlerini hiçe sayan insanlar nedeniyle sahil kentlerine giden yollarda trafik kitlendi.

Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir

19-30 YAŞ ARASI COVİD-19'U UMURSAMIYOR

Bununla birlikte yapılan yeni bir araştırmada, 19-30 yaş arasındaki İngilizlerin yüzde 60'ınınyeni tip koronavirüs önlemlerine uymadığı ortaya konuldu. Southend kasabasından yapılan açıklamada, dünkü görüntülerin ardından plajlarda toplanılmasının önüne geçmek için yeni önlemler alınacağı belirtildi.

Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir

FRANSIZLAR YASAĞA UYMAYIP PLAJDA GÜNEŞLENDİ

Fransa'da geçen hafta sonu yüzlerce plaj, koşu yapmak yüzmek ve balık tutmak için açıldı, ancak güneşlenmek ve piknik yapmak izin verilen faaliyetler arasında değildi. Ne var ki, yüzlerce Fransız kısıtlamaya aldırmayarak yanyana bulunan şezlonglarda maskesiz bir şekilde güneşlendi.

Ülkenin batısındaki 3 sahil kasabası sosyal mesafe kurallarına uymayan insanların "Kabul edilemez" davranışları yüzünden plajları tekrar kapattığını açıkladı. Öte yandan, Hollanda, Alman turistleri plajları ziyaret etmemeleri konusunda uyardı.

DSÖ PANDEMİNİN SONA ERMESİ İÇİN UZUN ZAMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından daha önce yapılan açıklamada, pandeminin sona ermesi için daha çok uzun bir yol olduğunu ve Covid-19 kapsamında uygulanan yasakların kademeli bir şekilde kaldırılması gerektiğine dikkat çekmiş, insanların da söz konusu kısıtlamalara uymaya devam etmesi gerektiğini bildirmişti.

Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
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