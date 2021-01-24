Avrupa Birliği, korona aşısı üreticilerine dava açmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Kovid-19 aşısı üreticilerinden imzalanan teslimat sözleşmelere uymalarını istedi. Gecikmelere tepki gösteren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 'ilaç firmalarının imzaladıkları aşı sözleşmelerini yerine getirmelerini sağlamak için ellerindeki yasal araçları kullanmayı planladıkları' uyarısında bulundu.

Aşı üreticileri BioNTech/Pfizer ve AstraZeneca'nın üretimdeki aksaklıklardan dolayı Avrupa'ya kısa vadede planlanandan daha az aşı teslim etmek durumunda kalacaklarını açıklamalarının ardından Avrupa Birliği (AB) içinde endişeler artıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ilaç şirketlerinin Covid-19 aşılarının teminatına yönelik imzaladıkları sözleşmelere uymaları gerektiğini ifade etti.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Michel bugün yaptığı açıklamada, "İlaç şirketlerinin imzaladıkları sözleşmelere saygı göstermelerini, yasal yollara başvurarak sağlayacağız" dedi.

Pfizer'in gecikme açıklamasından sonra AB'nin sert tavır alarak bu gecikmenin süresini kısaltmayı başardığını belirten Michel, "Masaya yumruğumuzu vurduk" söyleminde bulundu.

Michel öte yandan, AB'nin yetişkin nüfusunun yüzde 70'ni yaza kadar aşılama hedefinin gerçekleşmesinin bu şartlarda zor olduğunu belirtti.

PFİZER ÜRETİM SÜRECİNİ YAVAŞLATACAĞINI AÇIKLADI

Pfizer geçen hafta Avrupa'ya aşı teminini üretim süreci ile ilgili sorunlardan dolayı geçici olarak yavaşlatacağını açıklamıştı. Cuma günü de AstraZeneca üretimdeki sıkıntıdan dolayı Avrupa bölgesine aşı teslimatlarında kesinti olacağını duyurmuştu. İngiltere'de kullanılmaya başlanan AstraZeneca aşısına, bu hafta AB'de de onay çıkması bekleniyor.

İTALYA'DAN TEPKİ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de yaptığı açıklamada aşı üreticilerini eleştirerek, gecikmelerin "ölümcül sözleşme ihlallerine" yol açtığını ve İtalya ile diğer AB ülkelerinde büyük zarara yol açtığını belirtti. Pazartesi günü AB'de aşılama stratejisi ile ilgili yapılacak toplantıda, söz konusu gecikmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.