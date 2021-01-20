Avrupa Birliği tartışıyor: Konser, sinema ve restoran girişlerinde aşı kontrolü yapılsın
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Avrupa Birliği tartışıyor: Konser, sinema ve restoran girişlerinde aşı kontrolü yapılsın

20.01.2021 08:38 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:32
Avrupa Birliği tartışıyor: Konser, sinema ve restoran girişlerinde aşı kontrolü yapılsın

Koronavirüsle mücadelede aşılama süreci hızla devam ederken başta Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş ülkelerde aşılanan kişilerin kayıt altına alınarak sosyal hayata dahil edilmesi tartışılıyor. Yalnızca ülkeler arasındaki seyahatlerde değil aynı zamanda sinema, konser ve restoranlara girişlerde de dijital uygulamaların kullanılması gündemde.

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen aşı pasaportu tartışmasında, neler yapılabileceği ve nasıl uygulanabileceği konusunda somut bir bilgi olmasa da yakın gelecekte hava yolları, işyerleri ve stadyumlar gibi geniş kalabalıkların olduğu yerlere giriş için aşı durumunun gösterilmesinin istenebileceğini düşünenler de var.

SARI KART ADI VERİLEN AŞI PASAPORTU GÜNDEMDE

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre başta Microsoft, Oracle, Salesforce, Cerner, Epic Systems ve Mayo Clinic gibi teknoloji ve sağlık devleri güç birliği yaparak bir girişim başlattı. 'Sarı Kart' adı da verilen bu aşı pasaportunun bir uygulamayla cep telefonuna yüklenebileceği, burada hangi aşıyı yaptırdığı, kaç doz aldığı, en son ne zaman aşı yaptırdığı gibi ayrıntıların QR kodu yoluyla görülebileceği belirtiliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ YARIN GÖRÜŞECEK

Avrupa Birliği'nin de gündeminde olan aşı pasaportu yarın yapılacak olan toplantıda görüşülecek ve liderlerin konuya ilişkin teklifleri alınacak. Liderler bu konuda ortak bir sistem geliştirmeyi masaya yatıracak. Yunanistan, tüm Avrupa'da tanınan ve seyahat serbestisi sağlayan ortak bir 'aşı pasaportu' için kampanya yürütmüştü. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, koronavirüs salgını nedeniyle "küresel acil durumun" devamı ve uluslararası seyahatler için 'aşı pasaportu' şartı getirilmemesi tavsiyesinde bulunmuştu. Komite, 'aşıların bulaşmayı azaltmadaki etkisi henüz bilinmemesini' gerekçe göstermişti.

Haber Yorumları (2)
REALİST: bu habere like atanlar aşından sonra tekrar like atın
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ÜLKEM SAĞOLSUN,VAR OLSUN: GÜYA GELİŞMİŞ AB. . . . SARI KART VERİLECEKMİŞ DE, AŞI PASAPORTU OLACAMIŞ DA. . ''EŞEK ÖLECEK, SEMERİ GÜLECEK''. . . BENİM ÜLKEMDE İKİ AYDAN FAZLA OLDU''HES KODU UYGULAMASINA''GEÇELİ. SIKIYORSA SIRAN GELDİĞİNDE AŞI OLMADA GÖREYİM. O ATIP TUTANLARI. RESMİ-TÜZEL KURUMLARA(BANKA-BELEDİYE-OKUL), ŞİRKETLERE, AVM''LERE, TİYATRO, SİNEMA, KONSER SALONLARINA, KAFE VE KAHVEHANELERE. DOLMUŞ, MİNİBÜS, METROYA, ŞEHİRLERARASI SEYAHATE. . HADİİİİ YAP Bİ DAYILIK???TECRİT OLURSUN, BİR TARAFINI KIRAR, EVDE OTURURSUN.
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