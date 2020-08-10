Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Özbekistan, Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilmeye devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
10.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:58

Özbekistan, Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilmeye devam ediyor.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 248 artarak 31 bin 68'e, virüs kaynaklı ölü sayısının 2 artışla 198'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün içerisinde iyileşenlerin sayısının 517 artarak 22 bin 559'a ulaştığı, böylece hastaların yüzde 72'sinin iyileştiği kaydedildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 311 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla Özbekistan'a 500 oksijen konsantratörü gönderdi.

Özbekistan'da Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Moldova'da ölü sayısı 850'ye yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 181 artarak 27 bin 841'e, ölü sayısının ise 5 artışla 850'ye çıktığı bildirildi. 3 bin 62 Kovid-19 hastasının evde tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, son 24 saatte 1048 testin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 165 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 19 bin 465'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 32 bin 607 kişi gözetimde tutuluyor.?

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 5 artarak 1672'ye çıktı. Öte yandan ülkedeki havuzlar faaliyete geçti.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, ülkedeki Kovid-19 durumunun iyi olmadığını ancak 1 Eylül itibarıyla kreş ve okulları açmayı planladıklarını belirtti.

Dodon, ülkede eğlence alanında faaliyet gösteren işletmeler hariç tüm işletmelerin çalıştığına da dikkati çekti.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, ağustosun başında 400'ün üzerine çıkmıştı.

Belarus'ta günlük vaka sayısı yeniden 100'ün altına düştü?

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 97 artarak 68 bin 947'ye, ölü sayısının ise 2 artışla 589'a çıktığı kaydedildi.?

Açıklamada, 56 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 64 bin 991 olduğu belirtildi.?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, daha önce Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.?

Ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, temmuz başında 200'ün altına gerilemişti.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 79 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 647'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 278 artarak 30 bin 642'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 492'ye çıktı.

Bugüne kadar 790 bin 141 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 513 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziranda 600'ye yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son bir haftadır günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Dün 87 vaka ile günlük vaka sayısı 3 ayın ardından 100'ün altına inmişti.

Tacikistan'da okul ve üniversiteler 17 Ağustos'ta açılıyor

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 42 artarak 7 bin 827'ye çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 41 artarak 6 bin 614'e yükselirken, hastaların yüzde 84,4'ü iyileşti.

Tacikistan Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm okul ve üniversiteler 17 Ağustos'ta açılıyor.

Açıklamaya göre, yeni eğitim yılında dersler sıhhi ve epidemiyolojik standartlara ve sosyal mesafeye uygun olarak yapılacak. Maske takması zorunlu olan öğrenciler, vücut ısısının ölçülmesi ve dezenfeksiyonun ardından okula alınacak.

Kovid-19 kaynaklı 62 ölümün gerçekleştiği ülkede 1151 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da salgınla ilgili durum kontrol altında

Kazakistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Bagdat Kojahmetov, Kovid-19'la ilgili durumun istikrarlı hale geldiğini ve kontrol altında olduğunu belirterek, "Ülkenin kritik dönemden geçtiği söylenebilir." dedi.

Ülkede bugüne kadar 99 bin 442 vaka tespit edilmiş, bunun 72 bin 523'ü iyileşmiş, virüs nedeniyle 1269 kişi hayatını kaybetmişti.

Kovid-19 belirtileri olan ancak test sonuçları onaylanmayan zatürre vaka sayısı 13 bin 280'e çıkarken, zatürreden 164 kişi ölmüştü.

Temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artması nedeniyle uygulanan sıkı karantina sürüyor. 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantinanın daha sonra epidemiyolojik duruma göre gevşetilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular Güncel
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi Politika
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Ellerini dezenfekte etmek isteyen sürücü, aracının kontrolünü kaybedip metrelerce sürüklendi
Ellerini dezenfekte etmek isteyen sürücü, aracının kontrolünü kaybedip metrelerce sürüklendi
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok
Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Murat Dalkılıç Ufuk Bayraktar
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Oruç Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 20:21:44. #1.14#
title