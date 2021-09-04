Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
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Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in kendisine hakaretler savurduğunu ve ölümle tehdit ettiği öne sürdü. Özkiraz, MHP'li Yönter'in kendisine sosyal medya hesabı üzerinden gönderdiği tehdit mesajlarını da paylaştı.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

DAVA AÇACAĞINI SÖYLEDİ

MHP'li Yönter'in kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini söyleyen Özkiraz, Yönter hakkında dava açacağını ve ölüm tehdidi aldığı için koruma talebinde bulunacağını söyledi.

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti

YÖNTER'İN ATTIĞI MESAJLARI PAYLAŞTI

Kemal Özkiraz, yaklaşık 1 aydır Yönter'in sosyal medyadan kendisine tehditlerde bulunduğunu belirterek söz konusu mesajları paylaştı.

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti

ÖZKİRAZ, BAHÇELİ'YE SESLENDİ

Videosunda Bahçeli'ye de seslenen Özkiraz, "Hadi bakalım hodri meydan. Sayın Devlet Bahçeli, sen Türk siyasetinde beyefendi kimliğiyle bilinen bir adamsın Belli ki senin yanındaki bu sözleri duymaktan hoşlanıyorlar, onurları yok. Aynı sözleri size söyleseler ne hissedersiniz? Sizin bacınıza, ananıza, çocuğunuza bir siyasetçi, çok büyük bir partinin genel başkan yardımcısı tecavüz tehdidinde bulunursa ne hissedersiniz? Sizden bunu düşünüp buna göre hareket etmenizi rica ediyorum. Aksi halde olacaklardan ben sorumlu değilim. Gelip kendimi MHP Genel Merkezi önünde öldürtene kadar eylem yapacağım" dedi.

MHP'Lİ YÖNTER: İFTİRA DÜZENEĞİ KURUYORSUN

MHP'li Yönter, Özkiraz'ın iddiası için "İftira" deyip şu ifadeleri kullandı:

"Allah seni belanı versin, sen masum çocuğunun üzerinden bile istismar ve iftira düzeneği kuruyorsun. Sadece rezil değil, aynı şekilde utanç vesikasısın...Tüh senin kalıbına..."

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
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Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti - Haberler
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