AVM Havalandırma Sistemlerinde NASA Teknolojisi Kullanılacak Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile AVM'ler geçici süreliğine kapatılmıştı. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, alışveriş merkezleri için alınan önlemler hakkında bilgi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile AVM'ler geçici süreliğine kapatılmıştı. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, alışveriş merkezleri için alınan önlemler hakkında bilgi verdi. AVM havalandırma sistemlerinde NASA teknolojisi baz alınacak. NASA, uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için bir sistem kullanıyor.

Durusoy, "Giriş kapılarında termal kameralar kullanıyoruz. Ziyaretçilerin ateşlerini temasta bulunmadan ölçüyoruz dolayısıyla 38 derecenin üzerinde ateşi olan ziyaretçilerimizi içeri alamıyoruz. Maske zorunluluğumuz var. Maske takmayan ziyaretçilerimizi içeriye kabul edemiyoruz. Tuvaletlerde an itibariyle kaç insan olduğunu sayıyoruz, ekranlara yansıtıyoruz ve belli bir sayının üzerindeyse diğer tuvaletlere yönlendiriyoruz. Ayrıca; Sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda; rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılmasının yanı sıra devamlı kontrol edilmesi için Akbatı ve Akasya'da 'Özel Hijyen Ekipleri' görevlendirildi. Sıfır risk politikası ve halk sağlığına verilen öncelik kapsamında özel olarak görevlendirilen bu ekipler tüm ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünden sorumlu olacak" dedi.

AVM Havalandırma Sistemlerinde NASA Teknolojisi Baz Alınacak

Durusoy, "NASA'nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı sistemi baz alarak aynı metodla yapılan bir sistem kullanıyoruz. Bütün klima kanallarının içine UV ışınları koyulacak, böylece bütün hava birebir bu ışınlarla dezenfekte edilerek alışveriş merkezine verilecek. Bu şekilde yüzde 99.9 bütün virüs ve bakterilerden arındırmış olacağız. Bütün hava birebir UV ışınlarla dezenfekte edilerek alışveriş merkezine verilecek. Bu şekilde AVM'leri yüzde 99.9 virüs ve bakterilerden arındırmış olacağız." şeklinde konuştu.

İnsanların AVM içerisindeki hava kalitesini aplikasyon üzerinden görebileceğini belirten Durusoy, "Alışveriş merkezlerinin aplikasyonları var. Bu aplikasyonlar içerisinde de anlık olarak alışveriş merkezlerinin içindeki havanın kalitesini ve dışarıdaki havanın kalitesini aynı anda takip edebilecekler" ifadelerini kullandı.

Asansörlerde Buton Yerine Pedal Sistemi Kullanılacak

Ziyaretçilerimizin elle dokunmaktan çekinebileceğini düşünerek asansörlerde ayak pedallarıyla yönlendirme sağlayacaklarını belirten Durusoy, "Asansörleri belli bir süre için sadece engelli, hamile, pusetli ve yaşlı ziyaretçilerimizin kullanımına açacağız ve en fazla 2 kişi olabilecek. Bununla birlikte ziyaretçilerimizin elle dokunmaktan çekinebileceğini düşünerek bir düzenleme yaptık ve ayak pedallarıyla yönlendirme sağlıyoruz. Ziyaretçiler gitmek istedikleri katın pedalına basarak, asansörleri çağırabilecek" dedi.

AVM'deki İnsan Sayısı Dijital Ekranda Görülebilecek

Durusoy, "Alışveriş merkezimize giren insan sayısını eskiden de sayardık ama çıkan insanı saymadığımız için o an alışveriş merkezinin içinde kaç kişinin olduğunu göremiyorduk. Şimdi çıkan insanları da sayıyoruz. Alışveriş merkezlerinin kapısında an itibariyle kaç kişi olduğunu görebilecekler. Metrekareye göre kaç kişinin olması gerektiği de görülecek" şeklinde konuştu.

Yürüyen Merdivenlerde Üç Basamak Mesafe Kuralı

Durusoy, "El bantlarının hijyenine çok önem veriyoruz. Eskiden bunları kimyasallarla temizlerdik şimdi ise yeni bir yatırımla yürüyen merdiven bantların içine UV ışınlar koyduk. Bu ışınla o bantlar da sürekli dezenfekte edilir durumda olacak. Aynı zamanda yürüyen merdivenlerde ziyaretçilerin 'üç basamak mesafe' kuralına uymaları için düzenlemeler oluşturuldu" dedi.