Avcılar kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İstanbul Avcılar kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede?

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu ilçelerden birisi de Avcılar oldu. Peki, Avcılar kurban kesim yerleri nerededir? Avcılar kurban satış noktaları belli oldu mu? Avcılar kurbanlık kesim bölgeleri! Avcılar'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Avcılar kurban kesim yeri adres ve iletişim bilgileri var mı?

Avcılar kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Avcılar kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Avcılar kurbanlık kesim yerleri 2021! Avcılar kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim adres bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

AVCILAR KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Avcılar kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine ve adreslerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İBB KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ TAHTAKALE MAHALLESİ İBB KESİM ALANI YANI

ZAFER HİKMET FİRUZKÖY MAHALLESİ HASAN ÜNAL CADDESİ AYDIN SOK SEMT PAZARI AVCILAR/İSTANBUL

KARMAR CANLI HAYVAN LOJİSTİK PETROL DIŞ TİC.LTD.ŞTI. CİHANGİR MAHALLESİ 20623 VE 20626 PARSELLER

İSMAİL ATLI TAHTAKALE MAHALLESİ ESKİ İSTANBUL CADDESİ SERVİS YOLU SOKAK NO:74 AVCILAR

AHMET DURAN ARLI YEŞİLKENT MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:80 AVCILAR

HÜSEYİN LAÇİN TAHTAKALE MAHALLESİ YOLUÇ CADDESİ GÖRKEM SOK. NO:6/3 AVCILAR

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AVCILAR KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

İBB KURBAN SATIŞ VE KESİY YERİ (KARMAR CANLI HAYVAN LOJ.PET.DIŞ. TİC.LTD.ŞTİ) TAHTAKALE MAHALLESİ İ.B.B. KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ

AVCILAR KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ (ALTUN YAPI MÜHENDİSLİNŞ TEKS. GID. ELETURZM) CİHANGİR MAHALLESİ 20623 VE 20626 PARSELLER

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.