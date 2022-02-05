AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA ZORLA ARACA BİNDİRDİĞİ KADINI DÖVDÜ

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da, bir kişi tartıştığı kadını sokak ortasında zorla araca bindirip, darp etti. Saldırgan daha sonra kadını bindirdiği araçla hızla uzaklaşırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 08.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın ve erkek, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede ikilinin kavgasına dönüştü. Tartıştığı kadını zorla araca bindiren kişi, içeride de kadına vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak saldırgan, kadını zorla bindirdiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı bulmak için çalışma başlattı.

"YAKASINDAN TUTUP, ARABANIN İÇİNE ATTI"

"ÜZERİNE YÜKLENİP, BOĞAZINI SIKIYORDU"

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