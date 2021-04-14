Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
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Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor

Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN - Haberler | Güncel

BALIK avı sezonunun sona ermesine saatler kala, tekneleri ile evlerine dönmeye başlayan balıkçılar, 15 Temmuz'da başlayacak av sezonuna kadar ağlarını mühürletmek için Çanakkale İskelesi'ne yanaştı.

BALIK avı sezonunun sona ermesine saatler kala, tekneleri ile evlerine dönmeye başlayan balıkçılar, 15 Temmuz'da başlayacak av sezonuna kadar ağlarını mühürletmek için Çanakkale İskelesi'ne yanaştı. 

Çanakkale Boğazı'nda ve uluslararası sularda yarından itibaren gırgır, trol ve çevirme ağlarıyla ilgili av yasakları başlayacak. Balık sezonun sona ermesine saatler kala Kuzey Ege Denizi'nde uluslararası sularda trol avcılığı yapan balıkçılar, bağlı oldukları limanlara dönüş yolculuğuna geçti. Evlerine dönmeye başlayan çok sayıda trol teknesi, 15 Temmuz'da başlayacak av sezonuna kadar ağlarını mühürletmek için Çanakkale İskelesi'ne geldi. 

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nın bir bölümünü kaplayan müsilajın avlanmalarını zorlaştırdığını söyleyen balıkçı Aziz Çınar, balık sezonunu kazasız bir şekilde atlattıklarını söyleyerek, "Bu sezonda tekir, istavrit, sinarit, rızkımız neyse o çıktı. Müsilajın olmaması daha iyi ama ne yapalım Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti bu, bir şey yapamayız. Müsilaj ağlarımıza yapışıyor, ağırlık yapıyor, makineler zorlanıyor ama çalışıyoruz yapacak bir şey yok ekmek parası. Aile geçindiriyoruz, başka gelirimiz yok. Biz trol teknesi olarak balığımızı tuttuk. Çinekop olduğu zaman Karadeniz'e gittik. Mezgit, çinekop, tekir her zaman ağlarımız dolu geldi. Şimdi sezon bitti. Teknelerimizin bakımı var. Tersanelere çekeceğiz. Teknelerimizin boyasını yaparak bütün yazımızı geçireceğiz. Ağlara bakım yapacağız. Ondan sonra Allah izin verirse 15 Temmuz günü tekrar denize açılacağız" diye konuştu.Süleyman Balcı ise, "Balık sezonu bereketli geçti. Harçlığımızı aldık, teknelerimizin bakım ücretlerini ve adamlarımızın paralarını aldık. Çoğunlukla ağlarımıza tekir, karides, sinarit çıktı. Genellikle balık vardı. Müsilaj ağlarımızı kirletti, gözlerini kapattı ve teknelerin makinelerini zorladı. Genelde balık türlerinden tuttuk ama çok balık olmadı. Bereket versin. Herkesin yüzünü güldürdü" dedi. 

 


Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor
Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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