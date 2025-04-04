ATV YAYIN AKIŞI 4 NİSAN 2025 CUMA: Bugün hangi dizi ve programlar var?

4 Nisan Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle A Tv ekranlarında yayınlanacak yapımlar yoğun ilgi görüyor. Peki, bugün ATV'de hangi diziler ve programlar var? İşte, ATV'in 4 Nisan 2025 Cuma gününe ait güncel yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI (4 NİSAN)

ATV'nin 4 Nisan 2025 Cuma gününe ait güncel yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluşuyor. İşte ATV'nin 4 Nisan 2025 Cuma gününe ait yayın akışı:

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Sustalı Ceylan (Yeni Dizi – 1. Bölüm)

22:30 – Sustalı Ceylan (Tekrar)

01:30 – Sustalı Ceylan (Tekrar)

04:30 – Hercai