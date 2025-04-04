ATV YAYIN AKIŞI 4 NİSAN 2025 CUMA: Bugün hangi dizi ve programlar var?
4 Nisan 2025 Cuma günü, televizyon ekranlarında izleyicileri zengin bir içerik yelpazesi bekliyor. Eğlence programlarından yarışmalara, dizilerden aksiyon dolu filmlere kadar pek çok seçenek mevcut. Peki, bugün ATV kanalında hangi programlar ve diziler var? İşte, ATV'nin güncel yayın akışı listesi ve detaylar…
4 Nisan Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle A Tv ekranlarında yayınlanacak yapımlar yoğun ilgi görüyor. Peki, bugün ATV'de hangi diziler ve programlar var? İşte, ATV'in 4 Nisan 2025 Cuma gününe ait güncel yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI (4 NİSAN)
ATV'nin 4 Nisan 2025 Cuma gününe ait güncel yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluşuyor. İşte ATV'nin 4 Nisan 2025 Cuma gününe ait yayın akışı:
07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Sustalı Ceylan (Yeni Dizi – 1. Bölüm)
22:30 – Sustalı Ceylan (Tekrar)
01:30 – Sustalı Ceylan (Tekrar)
04:30 – Hercai