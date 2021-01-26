ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! ATV canlı Eşkıya son bölüm izle! EDHO canlı izle

İzleyici kitlesi her geçen gün artan ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Youtube tüm bölümleri yayınlanırken yeni bölüm her Salı olduğu gibi bu Salı günü de yeni bölümüm yayınlanacak. ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! ATV canlı Eşkıya son bölüm izle! EDHO canlı izle

EDHO yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV canlı Eşkıya yeni bölüm izle! EDHO canlı izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ile 19 Ocak Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.