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ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 24 Nisan Perşembe ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 24 Nisan Perşembe ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!
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ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programlarını kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler, canlı yayın seçenekleri ve frekans bilgilerini araştırıyor. Peki, ATV canlı yayın 2025 güncel frekans bilgileri nedir? ATV Full HD canlı yayın nasıl izlenir? İşte, merak edilen detaylar ve ATV canlı yayın izleme linki…

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,24 Nisan 2025 Perşembe ATV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI (24 NİSAN)

24 Nisan 2025 Perşembe günü ATV'nin yayın akışı aşağıdaki gibidir:

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Nursel ile Mutfak Bahane

ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 24 Nisan Perşembe ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!ATV YAYIN AKIŞI

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

19:45 – Kupa Günlüğü

20:30 – Trabzonspor – Göztepe A.Ş. (Canlı Maç Yayını)

22:45 – Sustalı Ceylan (3. Bölüm)

01:45 – Can Borcu (16. Bölüm)

04:45 – Hercai (Tekrar)

ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 24 Nisan Perşembe ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları:

  1. Ana menüye giriş yapın: Uydu alıcınızın uzaktan kumandasında "MENÜ" veya "SETUP" yazan tuşa basarak ana menüye girin.
  2. Kanal arama menüsüne geçin: Cihazınızın marka ve modeline göre ekranda "KANAL ARAMA", "MANUEL ARAMA", "KANAL EKLEME" veya "EL İLE ARAMA" seçeneklerinden biri görüntülenecektir. Yukarı/Aşağı tuşları ile uygun seçeneği bulun ve "OK" tuşuna basın.
  3. Frekans ayarlarını girin: Açılan pencerede, uydu alıcınıza bağlı olarak "TP FREKANSI", "ALIŞ FREKANSI", "FREKANS" veya "UYDU FREKANSI" gibi seçeneklerden biri görüntülenecektir. Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak bu seçeneği seçin. Ardından kumandanızdaki rakam tuşlarını kullanarak ATV'nin yeni frekans değeri olan "12053" değerini girin.

ATV CANLI YAYIN FULL HD!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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