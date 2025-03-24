ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 24 Mart Pazartesi ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

A Tv, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,24 Mart 2025 Pazartesi A Tv canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI (24 MART)

ATV'nin 24 Mart 2025 Pazartesi gününe ait yayın akışı şu şekildedir:

06:30 – Zembilli

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

24 Mart Pazartesi ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki

19:00 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:45 – ATV Ana Haber

20:00 – Venom: Zehirli Öfke 2 / Yabancı Sinema

21:50 – İnsanlık Bürosu / Yabancı Sinema

23:45 – Bir Gece Masalı

03:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları: