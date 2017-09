Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Antalya ekonomisi dijital, akıllı ve yeşil ekonomi hedefiyle gelişmelidir. 2023'e kadar bütün otellerimiz yeşil otel olmalıdır. Bütün restoranlarımız beyaz bayrak hedeflemelidir." dedi.



ATSO tarafından hizmet binasında düzenlenen "ATSO Geleneksel Ödül Töreni"ne, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve protokol üyeleri katıldı.



Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak en önemli illerden birinin Antalya olduğunu belirtti ve istihdam sağlayan iş adamlarına teşekkür etti.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal da teşvik kredilerinin önemine değinerek, daha iyi planlama, iyi yönetim anlayışı ve turizm stratejisi yaparak geleceğe odaklanmak gerektiğini söyledi.



Henüz yapılacak çok iş olduğunu dile getiren Günal, "Yatırım alanında yapılacak her çalışmaya parti olarak destek oluyoruz. Siyasi çekişmelerden uzaklaşarak, 15 Temmuz'u, sınırlarımızın ötesinde yapılan sıkıştırmaları dikkate alarak bir ve beraber olmamız gerekiyor. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Hep birlikte bunu başarabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, geçen yıl sıkıntılı bir süreç geçirilmesine rağmen bu yıl turizmde rakamların iyi gittiğini söyledi. 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin yaşandığını ve 250'nin üzerinde kişinin şehit olduğunu belirten Budak, OHAL'in kaldırılıp, TBMM'de yeniden kanunlar çıkarmak gerektiğini ifade etti.



"Geçen yılı sağ salim atlatan her üyemiz başarılıdır"



ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin de Antalya turizminin, Türkiye turizmi olduğunu, Türkiye'nin zenginliğinin Antalya'nın zenginliğine dönüştüğünü kaydetti.



Antalya'nın bu yıl 10 milyona yakın turiste ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Çetin, şunları söyledi:



"Turizmde bu sayıya yeniden ulaşmak da Antalya'nın başarısıdır. Bildiğiniz gibi bu törende geçen yılın vergi, istihdam, ihracat şampiyonu üyelerimize ödül veriyoruz. 2016 yılı Antalya ekonomisinin kriz yılıydı. Geçmiş yıllarda Türkiye vergi tahsilatındaki payımız yüzde 1,5 idi, son veriye göre yüzde 1,1'e düşmüş durumdayız. Bu rakam geçen yıl uğradığımız kaybın büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Geçen yılı sağ salim atlatan her üyemiz başarılıdır. Vergi, ihracat, istihdam şampiyonu üyelerimiz gerçekten üstün bir başarı gösterdi. En kötü günde bile ümitsiz olmadık, Antalya'nın geleceğine her zaman güvendik."



"Bu dönemi birlik ve beraberlik içinde aşmak için hepimiz fedakarlık yaptık, sorumlu davrandık ve en zor dönemi geride bıraktık." diyen Çetin, kalkınmanın temelinde, kaliteli eğitim, farklı fikirlere saygı, hukuka dayanan güven ve uzlaşma kültürü olduğunu vurguladı.



Uzlaşma kültürüyle milli birliği ve demokrasiyi güçlendirmek gerektiğinin altını çizen Çetin, Türkiye'nin tarımda ve turizmde dünyada ilk 10 içerisinde, fakat sanayide, ihracatta ve katma değerde geride olduğunu dile getirdi..



Antalya'da turizm, tarım ve sanayi ürünleri ihracatı için ayrı çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çetin, "Bütün bu tecrübeleri kaynaştırmak ve sinerji yaratmak için Dış Ticaret Kulübü kurduk. Yabancılara konut satışı için de aynı şekilde çalışmalıyız." dedi.



Çetin, Avrupa ülkelerinde doğaya dönüş akımının hızlandığını, artık otomobil yolu değil, bisiklet otoyolu yapıldığını vurguladı, bütün çatıların güneş paneline dönüştüğüne dikkati çekti.



Ayrıca birçok ülkenin tarımda biyolojik ürüne geçtiğini anlatan Çetin, "Antalya ekonomisi dijital, akıllı ve yeşil ekonomi hedefiyle gelişmelidir. 2023'e kadar bütün otellerimiz yeşil otel olmalıdır. Bütün restoranlarımız beyaz bayrak hedeflemelidir. Tarımda kooperatifleşmeye, biyolojik üretime, markalaşmaya geçmeli, lojistiğe ve ihracata daha fazla önem vermeliyiz. Birçok Avrupa ülkesinde bölgeler yüzde 100 yöresel ürün kampanyaları başlattılar." diye konuştu.