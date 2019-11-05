ATSO'da U-ETDS ve Sayısal Takograf bilgilendirme toplantısı yapıldı

05.11.2019 15:27

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde ATSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi" ve "Sayısal Takograf" konulu bilgilendirme toplantısı ATSO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren başlanacak "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi" (U-ETDS) ile 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlanacak "Sayısal Takograf Sistemi" ile Karayollarındaki güvenlik açıklarının kapatılacağını, her türlü yolcu ve yükü kayıt altına alarak, yolların daha güvenli hale gelmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Erkan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın sektörümüze sağladığı katkıların, dayanışmanın artarak sürdürülmesi, sektör mensubu gerçek ve tüzel kişilerin de kurallara azami özen göstermesi en büyük temennimizdir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu konuda üzerimize düşen görevlerimizi yerine getireceğimiz hususunubilmenizi isterim" dedi.

KORSAN TAŞIMACILIK ÖNLENECEK

Daire Başkanı O. Hakan Özdemir, U-ETDS sisteminin, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve KTY çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistem olduğunu söyledi.

U-ETDS sisteminin KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren, tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2), eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3), lojistik işletmecilerini (L1 ve L2), kargo işletmecilerini (M1 ve M2), nakliyat ambarlarını (N1 ve N2), dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2), taşıma işleri organizatörlerini (R1 ve R2), terminal işletmecilerini (T1 ve T2) kapsadığını belirten Özdemir, U-ETDS sistemi sayesinde, ilk kez ticari olarak taşınan eşya, kargo ve yolcu hareketleri elektronik olarak takip edilebileceğini, korsan ve usulsüz (kapsam dışı) taşımacılığın önleneceğini kaydetti.

Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TOBB uzmanları tarafından, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili mevzuat (UETDS Sistemi), Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili mevzuat (Sayısal Takograf Sistemi) konularında bilgiler verildi.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde, adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgileri Bakanlıkça oluşturulan U-ETDS/Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne elektronik olarak iletmeleri konusunda yükümlülüklerinin bulunduğu belirtilerek, söz konusu uygulamanın 31.12.2019 tarihinde başlayacağı bildirildi.

Ayrıca, yetki belgesi sahiplerinin, Sayısal Takograf kullanması zorunlu olan ve yetki belgesi ekindeki taşıt belgesinde kayıtlı araçları için Sayısal Takograf ünitelerindeki verileri "kart verme otoritesine" (https://staumanaliz.tobb.org.tr) gönderme zorunluluğun da 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayacağı belirtildi.

Toplantı soru – cevap bölümü ile sona ererken, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı O. Hakan Özdemir'e günün anısına ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı bir sulu boya tablo hediye etti.

Kaynak: Bültenler