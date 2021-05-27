ATP halka arz eşit mi, oransal mı? ATP halka arz ne zaman? ATP'nin halka arz kodu nedir? Hisse fiyat aralığı belli oldu!

ATP halka arz eşit mi, oransal mı? ATP halka arz ne zaman? ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş (ATP) tarafından SPK'ya yapılan başvuru onaylandı ve ATP için halka arz süreci başladı. 27-28 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak ve yüzde 20 halka arz edilecek. Peki, ATP'nin halka arz kodu nedir? Hisse fiyat aralığı belli oldu!

ATP halka arz eşit mi, oransal mı? 27-28 Mayıs tarihlerinde talep toplama süreci tamamlanacak ATP halka arz eşit mi oransal mı? Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar arz edilecek. Hisse satışlarının başlamasıyla birlikte ATP halka arz hangi bankada sorusuna yanıt aranıyor. ATP hisse fiyatı ne kadar? İşte yanıtlar!

ATP HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanacak halka arzsonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

ATP HALKA ARZ HANGİ BANKADA?

27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle talep toplayacak olan ATP'nin yüzde 20'si halka arz edilecek. Halka arz sürecindeki ATP için talep toplama dönemi Perşembe günü başlıyor.

ATP İş Yatırım liderliğinde halka arz ediliyor. Taleplerinizi İş Yatırım Şubeleri, İş Bankası Şubeleri, İş Bankası İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla iletebilirsiniz.

ATP HAKKINDA

Yazılım sektöründe kendi özgün markalarını geliştiren ATP Türkiye'den dünya markaları çıkardı. ATP'nin Tradesoft markasıyla sunduğu çözümler sermaye piyasalarında aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri işlemlerinin yüksek standartlarda, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Tradesoft platformları Borsa İstanbul işlem hacminde kendi alt yapısını kullanan 3 finans kurumu haricinde kalan ve rekabete açık olan pazarda %44 pazar payına sahiptir. Tradesoft çözümleri halen Türkiye'de 16 aracı kurum, 11 portföy yönetim şirketi, 3 banka, 2 yatırım ortaklığı ve 2 emeklilik şirketi tarafından kullanılıyor.

ATP hızlı restoran zincirleri sektörüne ise Zenia Hero markasıyla çözümler sunuyor. 2020 başında piyasaya sunulan çözümler, 2020 sonu itibari ile 2.601 restoranda kullanılıyor. Zenia Hero yazılımları kullanan 4 küresel markanın, Burger King, Popeyes, Arby's ve Sbarro, dünyada bulunan yaklaşık 27.000 restoranı da ATP için bir pazar oluşturuyor. Usta Dönerci ve Usta Pideci gibi yerli zincirlerde de Zenia Hero çözümleri kullanılıyor.

ATP, 2020 yılında C¸in'deki teknolojilere ve çevredeki Asya Pasifik ülkelerindeki fırsatlara erişimi sağlayacak bir platform oluşturmak üzere Şangay merkezli TS China şirketinin %51 hissesini satın aldı. ATP ayrıca Zenia Technologies B.V (Hollanda) ve Zenia Limited (Malta) şirketlerinin de sahibi.

ATP aynı zamanda orta ve büyük ölçekli şirketlere yaşamsal işlemler gerçekleştiren kapsamlı yazılımlar ve hizmetler sunarak kurumların dijital dönüşümlerini destekliyor. Şirket bu alandaki çözümlerini ATP Digital markası altında sunuyor.

Şirket ArGe alanında da yatırımlar gerçekleştiriyor. Ar-Ge aktiviteleri üzerinde görev yapan 118 uzman çalışanı bulunuyor. Son üç yılda toplam 71 ArGe projesine 24,8 Milyon TL yatırım yapan ATP, 2016-2020 döneminde 8 TUBİTAK ve 16 Teknokent projesini de başarı ile tamamlanmıştır.

2020 yılında ATP'nin cirosu bir önceki yıla göre %21 oranında artarak 211,6 Milyon TL olurken, kârlılığı %47 oranında arttı. Şirket cirosunun %49'u yurtdışındaki satış ve faaliyetlerden elde edilirken, toplam gelirlerde %73 paya sahip olan ve konuk ağırlama sektöründe faaliyet göstere Zenia'nın cirosunun %91'i yabancı para birimleri üzerinden gerçekleşti.