ATO Başkanı Baran ile Fransız Büyükelçi Magro, başkent derbisinde buluştu

ANKARA (İHA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü derbisini Fransa Büyükelçisi Hervé Magro ile izledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisini Fransa Büyükelçisi Hervé Magro ile izledi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan derbide konuşan Baran, Ankara'da doğan ve çocukluk yıllarını Ankara'da geçiren Büyükelçi Magro'nun geçtiğimiz aylarda Ankara Ticaret Odası'na bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, ziyarette bir maçı birlikte izleme konusunun gündeme geldiğini söyledi. Baran, sporun tüm farklılıkları ve kültürleri buluşturan bir gücü olduğunu belirterek Başkentin derbisinde Ankara'nın iki önemli değerini sahada Büyükelçi ile izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baran, kendisinin de gençlik yıllarında amatör spor kulübünde futbol oynadığını söyledi.

Sporun çocuk ve gençlerin gelişiminin yanı sıra ticari ve ekonomik gelişim açısından da önemli olduğunu ifade eden Baran, dünyada spor ekonomisinin çok kısa sürede önemli gelişme gösterdiğini söyledi. Baran, "Şehrimizde gerekli tesis ve altyapı çalışmalarının oluşturularak spor ve spor organizasyonlarının gelişmesini ve Başkentimizin spor ekonomisinden pay almasını istiyoruz" diye konuştu.

Baran, Ankara Ticaret Odası'nın öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilecek "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi" hakkında Magro'ya bilgi vererek, Büyükelçi'yi Zirve'ye davet etti.

Avrupa Birliği'nin iklim değişikliğiyle ilgili Yeşil Mutabakat çerçevesinde gündeme getirdiği "Sınırda Karbon Düzenlemesi"nin ihracatçıları 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren "Karbon Vergisi" ödemek zorunda bırakacağını ve bu sürecin önemli bir hazırlık gerektirdiğini belirten Baran, sorunları tespit ederek, çözüme zaman kaybetmeden ilerlemek açısından Zirve'nin önemli katkı sunacağına inandıklarını belirtti. Baran, iklim değişikliğinin ticaretten sanayiye, tarımdan turizme her alanı yakından ilgilendirdiğini ve önümüzdeki dönemde toplumların geleceğini şekillendireceğini söyledi.

Fransa Büyükelçisi Hervé Magro da Ankara'nın iklim değişikliğinde öncü olmasını çok değerli bulduklarını belirterek, bu konuda Fransa'dan iyi örnek uygulamalarının Türkiye'nin Yeşil Mutabakat sürecinde uygulanabileceğini dile getirdi.

Türkiye'deki Fransız şirketlerin iklim değişikliğine yönelik farkındalığı artırmak ve deneyim paylaşmak üzere Zirve'de yer alabileceğini belirten Magro, kendisinin de Zirve'de gerek konuşmacı gerekse diğer etkinliklerde yer almaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

Derbiyi ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Gençlerbirliği Başkanı M. Niyazi Akdaş ile ATO Meclis Üyeleri de izledi. - ANKARA