ATO Başkanı Baran'dan "Ucube Dil" Uyarısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkçenin Batı dillerinin istilası altında olduğunu belirterek, "Bir ülkenin bayrağı ne kadar önemliyse dili de o kadar önemlidir. Dilimizi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıyız" dedi. Baran, "Türkilizce" olarak tanımlanan yarı İngilizce yarı Türkçe ucube bir dil ortaya çıktığını söyledi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Dilimizi Koruyalım Projesi" kapsamında ATO ve Türk Dil Kurumu iş birliğiyle düzenlediği Türk Dili Çalıştayı, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Kurultay'ın açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkçenin dünyanın en zengin, en kıvrak dillerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Çince, Arapça, Hinduca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Fransızca, Portekizce gibi dillerden sonra dünyada en çok konuşulan dillerden biri Türkçe Bugün dünya üzerinde yüz milyon kişi Türkçe konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Ucube dil uyarısı

Teknoloji transferi ve sosyal medyanın gelişimiyle bazı yabancı kelimelerin Türkçeye yerleştiğini hatırlatan Baran, "Türkilizce" olarak tanımlanan yarı İngilizce yarı Türkçe ucube bir dil ortaya çıktığını söyledi. Baran, şunları kaydetti:

"Türkçe karşılıkları olduğu halde, özentiyle ya da bilinçsizce Batı kökenli kelimeleri kullanıyoruz. Bu durum ne yazık ki dilimizi fakirleştiriyor, kirletiyor, yozlaştırıyor. Sadece dilimizi değil, Türk kültürünü de derinden yaralıyor ve kültürel mirasımızın yeni nesillere aktarılmasının önünde engel teşkil ediyor."

Türkçe tabela uyarısı

Ünlü filozof Konfüçyüs'ün, "Bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız önce dilini tahrip edin" sözlerini hatırlatan Baran, "Dilini kaybeden bir millet, milli değerlerini, özünü, her şeyini kaybetmiş demektir. Geçmişimizi anlamak ve geleceğimizi inşa etmek için atalarımızdan bize kalan bu mirasa sahip çıkmalı, dilimizi yabancı kelimelerin istilasından korumak için hepimiz duyarlı ve özenli olmalıyız" dedi.

Türk dilini koruma konusundaki çabalara, ticaret erbabının da destek vermesini isteyen Baran, tabelalarda Türkçe kelimelerin kullanılmasına azami özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı da konuşmasında, gençlerden Türkçeyi iyi öğrenmelerini isteyerek, "Gelecek yüzyıl Türkiye'nin hakim olduğu ve Türk dilinin konuşulduğu bir yüzyıl olacak" dedi. Diller arasında kelime alışverişinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Bardakcı, bu durumun dili zenginleştirdiğini kaydetti. "Çocuklarımıza kendi dilimizi çok iyi öğretmemiz lazım" diyen Bardakcı, gençlerin yabancı dil bildiğini gösterme kaygısıyla Türkçe konuşurken araya yabancı kelimeler sıkıştırma alışkanlığını da eleştirdi. Orhun Yazıtları'nın Türkçenin yüzyıllardır var olduğunu gösteren en önemli kanıt olduğunu hatırlatan Bardakcı, Yunus Emre'nin şiirlerini, günümüz Türkçesine yakın arı bir Türkçe ile yazdığını da sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, ATO Başkanı Baran'a plaket takdim etti. "Türkçenin Söz Hazinesi" başlıklı ilk oturumun moderatörlüğünü TDK Başkanı Kaçalin yaptı. - ANKARA