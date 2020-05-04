Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendi
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Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendi

04.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:17

Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendiURSA Major Takım Yıldızı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde keşfedilen ve 'Atlas' adı verilen kuyruklu yıldız, Antalya Bakırlıtepe'deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde, T100 teleskobu ile görüntülendi.

Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendi

URSA Major Takım Yıldızı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde keşfedilen ve 'Atlas' adı verilen kuyruklu yıldız, Antalya Bakırlıtepe'deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde, T100 teleskobu ile görüntülendi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'e doğru yaklaştığını ve parçalanmaya başladığını açıkladı.

29 Aralık 2019 tarihinde Ursa Major Takım Yıldızı bölgesinde keşfedilen ve 'Atlas' adı verilen kuyruklu yıldız, Antalya'da 2500 rakımda bulunan Bakırlıtepe'deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde görüntülendi. Atlas'a ait görüntüler, 27 Nisan'da T100 teleskobu ile elde edildi.

PARÇALANMAYA BAŞLADI

Gökbilimcilere göre, mayıs ayında dünyaya en yakın uzaklıktan geçecek olan Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın, Güneş'in de parıltısını kuvvetlendirmesiyle birlikte Ay kadar parlak görülmesi bekleniyor. Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş'e doğru yaklaştığı ve parçalanmaya başladığını açıklayan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, 'Parçalanmasının esas nedeni, Güneş'in çekim kuvvetiyle veya yakınından geçtiği gezegenlerin kütle çekim kuvvetiyle parçalara ayrılması, bölünmesi. Daha önce de böyle olaylar oldu, biliyoruz. Bu normal bir şey, fakat nispeten Güneş'e yakın bir geçiş yapıyor" dedi.

AMATÖR GÖKBİLİMCİLER İZLEYEBİLİR

Basit optik cihazlarla amatör gökbilimcilerin dahi, gökyüzündeki konumunu bulabilirse bunu izleyebileceğini belirten Prof. Dr. Özdemir, 'Bu cismin şu andaki parlaklığı, insan gözüyle görülme sınırının biraz daha altında. İlginç bir kuyruklu yıldız olduğu için şu anda gökbilimi veya amatör gökbiliminde ilgi odağı. Biz de gözlemevinde görüntülerini aldık" dedi.

DÜNYA'YA ÇARPMA OLASILIĞI YOK

Atlas'ın çekirdek çapının onlarca kilometre çapında, çok kütleli olmayan, küçük bir cisim olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özdemir, "Yüksek hızlı oldukları için bir gezegen yüzeyine çarptıklarında büyük enerji bırakıyorlar. Basında buna dair de bazı yanıltıcı haberler çıktı. Dünya'ya çarpma olasılığı bulunmuyor. Oldukça uzaktan geçiyor. Tek ilginç tarafı nispeten parlak bir kuyruklu yıldız olması nedeniyle optik cihazlarla konumunu bilmek şartıyla amatör gökbilimciler de gökyüzünde takip edebilir" diye konuştu.

HAZİRAN SONUNA KADAR İZLENEBİLİR

Bu kuyruklu yıldızın Güneş sistemindeki başka bir gezegene çarpma ihtimali olmadığını da belirten Prof. Dr. Özdemir, 'Yörüngesi hesaplandı. Gayet ayrıntılı şekilde çıkartıldı. Astronomlar, nereden geçeceğini gayet ayrıntılı bir şekilde çözdü. Herhangi bir gezegene çarpma olasılığı yok. Güneş etrafından dolanıp tekrar yörüngesinde devam edecek. Şu anda gökyüzünde konumu belli. Haziran ayı sonuna kadar izlenebilir" dedi.

PARLAKLIĞI 9-10 KADİR CİVARINDA

Kuyruklu yıldızın, astronomik terimle 9-10 kadir civarında parlaklığı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özdemir, şunları söyledi:

"İnsan gözünün görme limitinin çok altında. Ama optik cihazlarla görülebilecek bir sınır bu. Güneş'e yaklaştıkça kuyruklu yıldızların kuyruğu oluşmaya başlar. Güneş'ten uzaklaştığında da aslında kuyruklu yıldız veya çekirdek kısmı yine var. Fakat kuyruk kısmı kaybolduğu ve nispeten de söndüğü için ilgisini kaybediyor. Profesyonel büyük teleskoplarla Güneş'ten uzaklaştığı ve kuyruğu zayıfladığında da yine gözlenebilir. Güneş sisteminin çok uzak köşelerinde de güçlü teleskoplarla bu tür cisimlerin çekirdek kısmını görebiliyoruz. Güneş'e yaklaştığı ve kuyruğu oluşmaya başladığında insanların ilgisi de haliyle daha fazla oluyor."

Atlas Kuyruklu Yıldızı görüntülendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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