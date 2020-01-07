Atiye karakteri nasıl doğdu? Yazar Şengül Boybaş anlattı

07.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:41

Hikayenin temelinin 2015 yılında atıldığını söyleyen Şengül Boybaş, kendisini Göbeklitepe'ye yönelten çok güçlü bir duygunun olduğunu vurgulayarak "Göbeklitepe'ye gidiş sürecimde yaşadığım rastlantılar bana 'Yazmalısın' dedirten sözcüğü söyletti ve kitabı yazmaya karar verdim.

Ölümle yaşam arasındaki ince perde Göbeklitepe. Tam tepede duran toprak örtülüyken bile tepeye gözcülük ediyordu. Ağacın tarafından Göbeklitepe'ye baktığınızda enerji akımını hissediyorsunuz.

Gökyüzü ile yeryüzü arasında bir kapı gibi. Bu akımı yaşadıktan sonra anlamlandıramadım ve anlam aramaya başladım. Sonrasında gelişen tüm süreçler mucizeyi beraberinde getirdi. Dünyanın Uyanışı ve Atiye bu mucizelerin fiziksel karşılığı" açıklamasında bulundu.

'Aralık ayı benim için uğurludur'





Şengül Boybaş, Aralık ayının kendisine uğurlu geldiğinden bahsederken "Herkesin içinde uyanmayı bekleyen bir Atiye var. İçinizde söylediğiniz hayat şarkısında doğru notalara basın yeter. 2015 Aralık'ta Göbeklitepe'ye gittim, 2018 Aralık'ta kitabım çıktı ve 2019 Aralık'ta da Atiye dizisi başladı. O yüzden Aralık ayı benim için uğurludur. Atiye'yi kendi iç dünyamda kurguladığım bir karakter, yazarken kendimden yola çıktım.

Bana benzeyen ve benzemeyen yönleri var ama hepimizin sorgulayan iç sesi. 'Ben kimim?',& ; 'Neden buradayım?'& ; 'Hayattaki asıl amacım ne?'& ; daha önemlisi 'Hayat ne demek?'& ; öğrendikleri ile bu soruları cevaplayamayanların öğrenmediklerinden cevap bulacağı mesajlar taşıyan bir karakter Atiye" ifadelerini kullandı.

ATİYE'NİN TAŞIDIĞI 5 MESAJ!

Atiye'nin taşıdığı mesajları da meraklılarıyla paylaşan Şengül Boybaş, kitabındaki ana düşünceleri ise şöyle anlattı: & ;





1.& ;Maddiyat için her gün ölümden çaldığımız zamanları, evler arabalar için harcıyoruz . Tüm yaşam boyunca maneviyatı nesli tükenmiş bir şey gibi algılamamıza özellikle değinildi.

2. Kendine biraz daha yaklaş ve başkalarını sevmeden önce kendini sev.& ;





3. Geçmişin travmaları geleceğin engellerini oluşturuyor. Geleceğe gitmek engellerden kurtulmak ile olur. Engellerden ve travmalardan kurtul.& ;





4. Tüm diller, tüm kutsal kitaplar insanlığa yapılan çağrıları duy. Onlar biliyordu hakikati.& ; & ;





5. Sözler yani kelam, her şeyin& ; ana kaynağı. Sözler düşünsel titreşimin fiziksel karşılığı. Güzel söz, güzel ahlak. Unuttuğumuz tüm güzellikleri hatırla. Atiye bir mesaj taşıyıcı. Bana, sana ve herkese. Atiye, spritüel varoluşun aslında yok sayılmak istenen maneviyatın koruyucusu. Yok saydığımız her şey aslında var.



