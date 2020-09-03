Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için teknik görüşme yapacak" açıklamasına Yunanistan'dan yalanlama geldi. Kathimerini gazetesi, Atina yönetiminin böyle bir görüşme kararı olmadığını açıkladı.

Yunan Kathimerini gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıkladığı "Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de çatışmayı önlemek için teknik görüşme yapacak" kararı Atina hükümeti tarafından yalanlandı.

"GERİLİMİN AZALTILMASI TÜRK GEMİLERİNİN ÇEKİLMESİYLE MÜMKÜN"

Söz konusu Yunan kaynak, "Stoltenberg'in gerilimi azaltmak için NATO içerisinde mekanizmalar kurulması niyetini dikkate alıyoruz. Ancak gerilimin azaltılması ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal çekilmesiyle mümkün" ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜLKE TEKNİK GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, yazılı açıklamasında, "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı." ifadelerini kullandı.