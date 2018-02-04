Atina'da 'Makedonya Yunandır Yunan Kalacak' Sloganlı Dev Gösteri

Yunanistan'ın başkenti Atina, son yılların en büyük gösterisine ev sahipliği yaptı. Ülkenin her bir köşesinden Atina'nın merkezine akın eden yüzbinlerce kişi, Yunanistan'ın kuzey komşusu Makedonya Cumhuriyeti'nin "Makedonya" adından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

Göstericiler 'Makedonya Yunandır Yunan kalacak' gibi sloganlar attı.

Makedonya'nın Antik Yunan (Helen) tarihinin, medeniyetinin ve kültürünün ayrılmaz bi parçası olduğuna inanan Yunanistan, Makedonya Cumhuriyeti'nin bu adı kullanmakla "tarihi tahrif ettiği" görüşünü savunuyor.

Yunanistan ayrıca, Makedon Kral Büyük İskender'in de Yunan medeniyetinin simgesi olduğu halde başka bir ülke (bugünkü Makedonya Cumhuriyeti) tarafından istismar edilmesini kabul etmeyeceğini söylüyor.

Ünlü besteci Theodoraki de katıldı

Yunanistan'ın bir numaralı milli davası haline gelen bu isim tartışması için düzenlenen dev gösteriye ünlü besteci Mikis Theodorakis'in de katılması dikkatleri çekti.

91 yaşındaki besteci, tekerlekli sandalyesiyle getirildiği toplantı alanında bir de konuşma yaptı.



Theodorakis, Yunan milletinin "Yunan tarihi ve milli kimliğiyle bağlantılı olan Makedonya ya da başka bir ülke tarafından istismar edilmesine asla izin vermeyeceğini" söyledi.

Ancak ülkenin aşırı solcuları tarafından "milliyetçilik yaptığı" gerekçesiyle suçlanan Theodorakis'in evine önceki gün kırmızı boyalar atıldı ve evinin duvarına "..sen ki verdiğin mücadelelerle dağlarda yüceldin; şimdi milliyetçiliğin lağımında kayboluyorsun" ifadeleri yazıldı.



Bazı sol gruplar Makedonya için yapılan dev gösteriye karşı kendi yaptıkları milliyetçilik karşıtı gösteride, zaman zaman polis kuvvetleriyle çatışma yaşadı.

Makedonya Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Başbakanı Zoran Zaef'in, bir önceki miliyetçi hükümetin aksine Yunanistan'a karşı daha ılımlı bir siyaset izlediği gözleniyor.

İyi niyetini göstermek amacıyla da Üsküp'te "Büyük İskender" adını taşıyan havaalanının adını değiştirmeyi kabul etti.

İki ülke arasındaki isim ihtilafının giderilmesini öngören müzakereler sürerken; Yunanistan, adından vazgeçmediği sürece Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğini veto etmeyi sürdüreceğini belirtiyor.