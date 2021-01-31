Atilla Pekdemir öldü mü? Atilla Pekdemir neden öldü? Atilla Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Atilla Pekdemir dizileri, filmleri!
Birçok dizide ve filmde rol alan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, hakkında merak edilen Atilla Pekdemir öldü mü? Atilla Pekdemir neden öldü? sorularının cevapları merak ediliyor. Başarılarıyla adından söz ettiren Atilla Pekdemir kimdir, kaç yaşında? Atilla Pekdemir dizileri, filmlerini sizler için derledik.
Atilla Pekdemir hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.
ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?
Atilla Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1968 yılında mezun olmuştur.
Daha Konservatuar öğrencisi iken Kenterler Tiyatrosu'nda üç kişilik opera oyunuyla profesyonel oldu.
ATİLLA PEKDEMİR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
İki yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden ve kısa süre önce koronavirüs atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, 77 yaşında hayatını kaybetti.
ATİLLA PEKDEMİR DİZİELERİ, FİLMLERİ
2015 – Yedikule Hayat Yokuşu (Hayri Baba) (TV Dizisi)
2014 – Vay Başıma Gelenler 2,5 (Sinema Filmi)
2014 – 2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (Yakup) (TV Dizisi)
2013 – Otisabi (Nejat Amca) (TV Dizisi)
2013 – Seytan-i racim (Emrah'in Büyükbabası) (Sinema Filmi)
2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Lütfi Kırdar (12.Bölüm) (TV Dizisi)
2013 2014 – Aramızda Kalsın (Kasım) (TV Dizisi)
2012 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)
2011 – Zehirli Sarmaşık (Ahmet Baba) (TV Dizisi)
2011 – 2013 – Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)
2011 – Kirli Oyunlar (Kapolyon) (TV Filmi)
2011 – Farklı Desenler 2. Sezon (Emniyet Müdürü) (TV Dizisi)
2010 – Çok mu Komik? (Sinema Filmi)
2010 – Sevgi Bağlayınca (TV Dizisi)
2010 – Nene Hatun (Sinema Filmi)
2010 – Hür Adam (Hakim Ali Rıza) (Sinema Filmi)
2009 – Sultan Avrupa'da (Prens Pismarck) (Sinema Filmi)
2008 – Gece Gündüz (Enis Bey) (TV Dizisi)
2008 – Devrim Arabaları (Merkez Lokantacı) (Sinema Filmi)
2007 – Zoraki Koca (Nazif) (TV Dizisi)
2007 – Aşk Fırtınası 33 Bölüm (TV Dizisi)
2007 – Menekşe ile Halil (Resepsiyonist) (TV Dizisi)
2007 – Memleket Hikayeleri – Bir Dalda İki Kiraz (TV Filmi)
2007 – Memleket Hikayeleri – Aman Doktor (TV Filmi)
2007 – Kaç Baba Kaç (TV Filmi)
2007 – Kabadayı (Battal) (Sinema Filmi)
2007 – Arka Sıradakiler (Fikret) (TV Dizisi)
2006 – İyi ki Varsın (Halit) (TV Dizisi)
2006 – Selena (Müstakil Dede) (TV Dizisi)
2006 – Berberler (Haşmet) (TV Filmi)
2005 – Davetsiz Misafir (Şahabettin) (TV Dizisi)
2005 – Şeytan (TV Dizisi)
2005 – Beşinci Boyut (Doktor) (TV Dizisi)
2005 – Anadolu Efsaneleri – Gelin Geldi (TV Filmi)
2005 – Acı Günler (TV Filmi)
2004 – Yusuf Yüzlü (TV Dizisi)
2004 – Yağmur Zamanı (Fotoğrafçı) (TV Dizisi)
2004 – Paydos (TV Filmi)
2004 – Kalp Gözü (TV Dizisi)
2004 – Gönül Yarası (Komiser) (Sinema Filmi)
2004 – Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Sinema Filmi)
2004 – Cennet Mahallesi (Sururi Bey) (TV Dizisi)
2003 – Ömerçip (Sinema Filmi)
2003 – Kurtlar Vadisi 1. Sezon (Doktor) (TV Dizisi)
2002 – Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)
2002 – Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı (TV Dizisi)
2001 – Çifte Bela (TV Dizisi)
2001 – Son (Oyuncu Patron) (Sinema Filmi)
2001 – Koltuk Sevdası (TV Dizisi)
2001 – Güz Gülleri (TV Dizisi)
2001 – Derviş (Osman Paşa) (Sinema Filmi)
2000 – Hayatım Roman (Kahveci) (TV Dizisi)
1997 – Fırat (TV Dizisi)
1996 – Köşe Kapmaca (TV Dizisi)
1986 – Olacak O Kadar (TV Dizisi)
1979 – Vay Başımıza Gelenler (Naim) (Sinema Filmi)
1979 – Köşe Kapmaca (Sinema Filmi)
1977 – Sivri Akıllılar (Recep Balyemez) (Sinema Filmi)
1977 – Aslan Bacanak (Muavin Nazmi) (Sinema Filmi)