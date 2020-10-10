Atilla İlhan kimdir, nereli, ölüm yıl dönümü, ne zaman, eserleri, kitapları, yaşı nedir?

Attila İlhan 80 yıllık hayatına birçok roman, kitap, deneme ve senaryo sığdırmıştır. Toplumcu gerçekçi sanat anlayışıyla Attila İlhan, bıçağın ucunda yaşayanlar için umut, disiplinli yaşantısıyla yeni nesil edebiyatçılar için yeri doldurulamayan bir önder olmuştur.

Atilla İlhan Türk şair, romancı, düşünür, deneme yazarı, gazeteci, senarist ve eleştirmendir. Aydın çalışmalarıyla Türk edebiyat ve düşünce dünyasına önemli katkıları olmuştur. Tiyatro ve sinema sanatçısı Çolpan İlhan'ın ağabeyidir.

ATİLLA İLHAN KİMDİR?

15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde doğmuştur. 11 Ekim 2005'te İstanbul'da yaşamını yitirmiştir. İzmir'de Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu ve Karşıyaka Ortaokulu'nu bitirmiştir. Atatürk Lisesi'ndeki öğrenciliği sırasında Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklandı ve okuldan uzaklaştırılmıştır. Danıştay kararıyla eğitimi sürdürme hakkını kazanmıştır. İstanbul'da Işık Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki yüksek öğrenimini yarıda bırakmıştır.

6 yıl aralıklarla Paris'te yaşayıp Türkiye'ye dönmüştür. Çeşitli gazete ve dergilerde çalışmıştır. Demokrat İzmir Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü ve Başyazarlığı'nı üstlenmiştir. Ankara'da Bilgi Yayınevi Danışmanlığını yapmıştır.

Senaryolarında "Ali Kaptanoğlu" takma adını kullanmıştır. Yeni Ortam, Dünya, Milliyet, Söz gazetelerinde köşe yazıları yazmıştır. Yelken ve Sanat Olayı dergilerini yönetmiştir.

İlk şiiri olan "Balıkçı Türküsü" 1941'de Yeni Edebiyat Dergisi'nde yayınlandı. "Nevin Yıldız" takma adıyla İstanbul, "Beteroğlu" takma adıyla Yücel dergilerinde şiirleri çıktı.

1946 CHP şiir yarışmasında "Cebbaroğlu Mehemmed" şiiriyle birincilik ödülü kazandı. Bu başarıdan sonra hızla tanınıp sevildi.

Genç, Yeni Nesil, Varlık, Aile, Yirminci Asır, Seçilmiş Hikayeler, Kaynak, Ufuklar, Mavi, Yeditepe, Dost, Yelken, Ataç, Yön, Milliyet Sanat, Sanat Olayı gibi dergilerde şiirleri, deneme ve eleştirileri yayınlandı. Türk edebiyatının önemli isimleri arasına girdi.

Garip Akımı ve İkinci Yeni şiirine karşı çıktı. Mavi ya da Maviciler adıyla tanınan toplumcu gerçekçi şiir akımını başlatmıştır.

Şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendisine özgü bir duyarlılık getirmiştir. Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum şiir kitaplarındaki şiirleriyle genç şair kuşağını etkilemiştir. Yasak Sevişmek, Elde Var Hüzün kitaplarındaki şiirlerinde divan şiiri ve şarkılardan da yararlanmıştır.

İlk iki romanı Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez'den sonraki romanlarında tarihsel konulara ağırlık vermeye başlamıştır. Bu tür romanlarında öz Türkçe akımına karşı çıkmştır.

ESERLERİ

Şiir:

• Duvar (1948)

• Sisler Bulvarı (1954)

• Yağmur Kaçağı (1955)

• Ben Sana Mecburum (1960)

• Bela Çiçeği (1962)

• Yasak Sevişmek (1968)

• Tutkunun Günlüğü (1973)

• Böyle Bir Sevmek (1977)

• Elde Var Hüzün (1982)

• Korkunun Krallığı (1987)

• Ayrılık Sevdaya Dahil (1993)

• Kimi Sevsem Sensin (2002)

Roman:

• Sokaktaki Adam (1953)

• Zenciler Birbirine Benzemez (1957)

• Kurtlar Sofrası (1963/64)

• Bıçağın Ucu (1973)

• Sırtlan Payı (1974)

• Yaraya Tuz Basmak (1978)

• Fena Halde Leman (1980)

• Dersaadet'te Sabah Ezanları (1981)

• Haco Hanım Vay (1984)

• O Karanlıkta Biz (1988)

• Allahın Süngüleri-Reis Paşa (2002)

• Gâzi Paşa (2005)

• O Sarışın Kurt (2007)

Öykü:

• Yengecin Kıskacı (1999)

Deneme-Anı:

• Abbas Yolcu (1957)

• Yanlış Kadınlar Yanlış Erkekler (1985)

Anılar ve Acılar:

• Hangi Sol (1970)

• Hangi Batı (1972)

• Hangi Seks (1976)

• Hangi Sağ (1980)

• Hangi Atatürk (1981)

• Hangi Edebiyat (1993)

• Hangi Laiklik (1995)

• Hangi Küreselleşme (1997)

Attilâ İlhan'ın Defteri:

• Faşizmin Ayak Sesleri (1975)

• Gerçekçilik Savaşı (1980)

• Batı'nın 'Deli Gömleği' (Gazete yazıları, 1981)

• "İkinci Yeni" Savaşı (1983)

• Sağım Solum Sobe (Gazete yazıları, 1985)

• Ulusal Kültür Savaşı (1986)

• Sosyalizm Asıl Şimdi (1991)

• Aydınlar Savaşı (1991)

• Kadınlar Savaşı (1992)

Senaryoları

• Yalnızlar Rıhtımı (Lütfi Akad) (1959)

• Ateşten Damla (Memduh Ün) (1960)

• Şoför Nebahat (Metin Erksan) (1960)

• Devlerin Öfkesi (Nevzat Pesen) (1960)

• Rıfat Diye Biri (Ertem Göreç) (1962)

• Ver Elini İstanbul (Aydın Arakon) (1962)

• Paranın Kiri (1979)

• Sekiz Sütuna Manşet (6 bölüm) (1982)

• Kartallar Yüksek Uçar (12 bölüm) (1984)

• Yarın Artık Bugündür (1986)

• Yıldızlar Gece Büyür (16 bölüm) (1992)

• Tele-Flaş (13 bölüm) (1993)