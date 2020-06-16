Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Nadaşbaş Açıklaması
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Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Nadaşbaş Açıklaması

Türkiye halen dünyanın altıncı büyük hazır giyim tedarikçisi. Küresel ticaretin küçüldüğü 2019 yılında bile ülke ihracatının en büyük üçüncü sektörü olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü büyüyerek 17,7 milyar dolara ulaştığını bildiren Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr.

Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Nadaşbaş Açıklaması
16.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:24

Türkiye halen dünyanın altıncı büyük hazır giyim tedarikçisi. Küresel ticaretin küçüldüğü 2019 yılında bile ülke ihracatının en büyük üçüncü sektörü olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü büyüyerek 17,7 milyar dolara ulaştığını bildiren Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Egemen Nadaşbaş, "Veriler açık bir şekilde Türkiyenin sektör potansiyelini ve büyüklüğünü göstermektedir." dedi.

Türkiye'de düzenlenen tasarım yarışmalarının ulusal ve uluslararası ölçekte moda pazarında yaşanan rekabetteki önemi hakkında bilgi veren Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Egemen Nadaşbaş, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında son yıllarda yaşanan gerginlik uluslararası ticarette de kendisini gösterdiğini belirterek, "Kovid19 öncesi iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ile birlikte kriz çözülmüş gibi görünse de, hastalığın dünyaya yayılması ve salgının ilk görüldüğü ülke olan Çin'in gerekli tedbirleri almaması, geç bilgi vermesi nedeni ile dünyada Çin'e karşı tepkilerin ortaya çıktı. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinin gelecek süreçte Çin'e karşı çeşitli yaptırımlar uygulaması ve ticari ortaklıkları daraltması bekleniyor. Bununla birlikte dünyanın itici üretim gücü Çin'in Covid19 sonrası normale dönmesinin zaman alacağı, bu nedenle taleplere yetişmekte zorlanacağı da düşünülüyor. Her iki senaryoda dünya ülkelerinin yeni tedarikçilere ihtiyaç duyması söz konusu. Bununla birlikte son yıllarda global moda sektöründe adından sıklıkla bahsedilen ve özellikle ucuz üretim maliyetleri için tercih edilen Kamboçya'ya AB komisyonu tarafından çalışma koşullarını ve insan haklarını ihmal ettiği için uygulanan ambargo kararı da yeni arayışları desteklemekte. İşte bu noktada Türkiye alternatifler arasında ön plana çıkıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye halen dünyanın altıncı büyük hazır giyim tedarikçisi. Küresel ticaretin küçüldüğü 2019 yılında bile ülke ihracatının en büyük üçüncü sektörü olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü büyüyerek 17,7 milyar dolara ulaştığını bildiren Nadaşbaş, " Veriler açık bir şekilde Türkiyenin sektör potansiyelini ve büyüklüğünü göstermektedir. Rekabet şartlarının ülkemiz lehine dönmeye başladığı bu dönemde sürdürülebilir başarı elde etmek için dikkat edilmesi gereken çok sayıda parametre mevcut. Bunlardan bir tanesi de tasarım ile desteklenmiş, katma değeri yüksek moda ürünlerinin imal edilmesidir. Bununla birlikte tüketiciye güven veren ve alım için teşvik eden marka olgusunun geliştirilmesi de önemli bir unsur. Özellikle genç neslin desteklendiği tasarım yarışmaları bu aşamada kilit rol oynamaya başladı. "dedi.

Moda sektörüne yönelik yarışmaların sağladığı avantajlar hakkında da bilgi veren Serdar Egemen Nadaşbaş, Türkiye'de genç moda tasarımcılarının sektöre kazandırılması için uzun yıllardır tasarım yarışmaları düzenlendiğini, yaklaşık otuz senedir düzenlenen ve Özgür Masur, Zeynep Tosun, Bahar Korçan gibi ünlü tasarımcıları moda dünyasına kazandıran Koza Tasarım Yarışması bunlardan sadece bir tanesi olduğunu belirterek, " Bununla birlikte modanın farklı alanlarını da kapsayan çok sayıda yarışma da her yıl çok sayıda yeteneğin keşfedilmesini mümkün kılıyor. Bu yarışmalarda dereceye giren tasarımcıları ise geleceklerini en olumlu şekilde geliştirecek ödüller bekliyor. Bakanlık ve ihracatçılar birliği desteği ile markalarını oluşturmaya yönelik maddi destekler, kendilerini geliştirmeleri için yurtiçi ve yurtdışı eğitim imkanları, uluslararası fuarlara katılım, teknolojik donanımlar gibi çok sayıda ödül ile yarışmalar her geçen gün cazibe ve fırsat odağı haline geliyor. Bununla birlikte düzenlenen yarışmalar sektör ile tasarımcıların buluşmasında bir köprü görevi de görmektedir. Geçmişten günümüze tasarım yarışmalarında başarı elde etmiş çok sayıda tasarımcı firmalar ile buluşarak networklerini geliştirmiş ve iş imkanı elde etmiştir. Hem sektörün hem de tasarımcıların karşılıklı kazanım elde etmelerine olanak sağlayan yarışmalar Türkiye moda endüstrisinin güçlü ve emin adımlar ile ilerlemesine olanak sağlamaktadır. Somut örnekler üzerinden gitmek gerekirse 2019 yılında düzenlenen 27. Koza Tasarım Yarışmasında birincilik ödülünü kazanan öğrencimiz Mehmet Demir, final gecesinin hemen ardından çok sayıda markadan çalışma teklifi almış, seçeneklerini değerlendirerek çok kısa bir süre içinde tasarımcı olarak çalışmaya başlamıştır. Devlet desteği ile yaklaşık bir senedir yabancı dil eğitimine devam eden Mehmet Demir aynı zamanda İstanbul Moda Akademisi'nde de eğitim alıyor. Yine genç tasarımcılara sağlanan destek sayesinde İstanbul Moda Haftası kapsamında koleksiyonunu sunma şansı yakalayacak. Yarışmada elde ettiği derece sayesinde yurtdışında yüksek lisans eğitimi alma imkanı da yakalayan mezun öğrencimiz Mehmet Demir İtalya, İngiltere ve Hollanda da ki üniversiteler ile mülakatlarına devam ediyor. Kısacası tasarım yarışmaları genç tasarımcıların geleceklerini en doğru şekilde yönlendirmeleri için inanılmaz fırsatlar sunuyor." dedi.

Genç tasarımcıların yarışmalar ile desteklenmesinin hem ekonomik hem de toplumsal açıdan önemine de değinen Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Egemen Nadaşbaş, "Yeni bir geleceğin şekillenmeye başladığını düşündüğümüz bu günlerde tasarımın iyileştirici, birleştirici ve kalkındırıcı gücüne her zamankinden daha da fazla ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Bu nedenle tasarımcıların önemi de katlanarak artıyor. Mevcut probleme en uygun çözümü sunmak, estetik yeterlilik ile gelecek öngörüsünü en makul şekilde karşılamak gibi görevleri bulunan tasarımcılar, günümüzde aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı rolüne de büründüler. Özellikle moda ve tekstil tasarımcıları oluşturdukları koleksiyonlar ile ifade aktarımında da bulunmaktalar. Temsil ettikleri kültür, tutum, davranış tasarımlarına yansımakta ve geniş kitlelere ulaşmakta. Bu nedenle tasarımcının rolüne farklı bir boyut yüklenmektedir." İfadesini kullandı.

Kültürel bir hafıza oluşturmak, soyut ve somut değerler açısından sürdürülebilir adımlar atmanın günümüzün en büyük gereklilik ve beklentilerinin başında geldiğini belirten Nadaşbaş şöyle dedi:

"Her şeyin hızlı tüketildiği, elde hali hazırda var olanın kıymetinin iyice anlaşıldığı pandemi günlerinde ürüne bakışın değiştiğini çok net görebiliyoruz. Artık kullandığımız bir giysinin sadece kumaşı, rengi, modeli değil aynı zamanda içinde barındırdığı anlamı ve hizmet ettiği amacı da önem taşımakta. ve yeni normalde giysiye bu nitelikleri kazandırabilecek güç sadece tasarımcıların elinde. Bu nedenle yeni moda tasarımcılarının keşfedilmesine imkan sağlayan tasarım yarışmaları, tasarımcılara ait farklı hikayelerin, kültürel geçmişin, geniş kitlelere ulaşmasına da aracılık etmektedir. Bir başka deyişle tasarım yarışmaları, çok sesli bir moda dünyasının oluşumunu desteklemektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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