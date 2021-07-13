Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, nereli?

Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

27. dönem CHP İzmir milletvekili adayı Atila Sertel vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, nereli? Atilla Serte evli mi?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken ve katıldığı programlarda çarpıcı yorumlar yapan Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, nereli?

ATİLLA SERTEL KİMDİR?

23 Temmuz 1956'da Eskişehir'de doğdu. Baba adı Ali Osman, anne adı Cemalile'dir. Gazeteci-Yazar; Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunu bitirdi. Çeşitli gazetelerde serbest muhabirlik, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve yazarlık yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Genel Başkanı seçildi. Basılmış 2 kitabı vardır.

27. dönem CHP İzmir milletvekili adayıdır. Sertel, evli ve 2 çocuk babasıdır. Atila Sertel haberleri için tıklayın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Deniz Akkaya Sertab Erener Orhan Gencebay
Spor Salih Uçan Arda Turan Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 12:48:57. #1.15#

title