Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, nereli?

27. dönem CHP İzmir milletvekili adayı Atila Sertel vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, nereli? Atilla Serte evli mi?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken ve katıldığı programlarda çarpıcı yorumlar yapan Atila Sertel kimdir? Atila Sertel kaç yaşında, nereli?

ATİLLA SERTEL KİMDİR?

23 Temmuz 1956'da Eskişehir'de doğdu. Baba adı Ali Osman, anne adı Cemalile'dir. Gazeteci-Yazar; Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunu bitirdi. Çeşitli gazetelerde serbest muhabirlik, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve yazarlık yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Genel Başkanı seçildi. Basılmış 2 kitabı vardır.

27. dönem CHP İzmir milletvekili adayıdır. Sertel, evli ve 2 çocuk babasıdır. Atila Sertel haberleri için tıklayın