: Atık yönetimi ele alındı

19.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:51

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin, "İnsanlığa, bütün canlılara, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için el birliğiyle bu işe sarılmamız lazım." dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliğinde Erenler ilçesinde bir otelde "Atık Yönetimi" paneli düzenlendi.

Panelde konuşan Balta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin önemli bir proje olduğunu belirtti.

Toplumun bu projeye sahip çıkması, belediyelerin de bu işe öncülük etmesi gerektiğini vurgulayan Balta, "Yerel yönetimlerin yerinde, o bölgenin demografik yapısına uygun eğitimler, toplantılar yapması lazım. Meşakkatli ve zorlu bir iştir, bunu başarması lazım. Başaran belediyeler var. Çok önemli, örnek gösterilecek çalışmalar var. En önemli şey aile. Anne ve babalar çocuklarına bu konuyla alakalı eğitim vermesi lazım. İnsanlığa, bütün canlılara, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için el birliğiyle bu işe sarılmamız lazım." diye konuştu.

Balta, sıfır atığın israfı önlediği gibi ekonomiye katkıda bulunup sağlık harcamalarının azalmasını sağlayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"TBMM olarak çevreyle alakalı atılması gereken adımları atıyoruz. Poşetle alakalı yasa çıkardık. Bizim amacımız sadece poşeti azaltmak değil, plastik tüketimini azaltmaktır. Bizim de iki ortaklı Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 26 seneden beri poşet fabrikamız vardı. Yasa çıkmadan önce 100 tonun üzerinde iş yapıyorduk, şimdi 30 ton yapıyoruz. Yüzde 70 azalmış, bana sonradan 'Siz ne yapıyorsunuz?' diye sordular. Ülkemizin, milletimizin ve bütün dünyanın, canlıların faydasına olan bir şeyde insanlar şahsi geleceklerini düşünemezler, düşünmemeli. 'İlk önce ben bu işin içerisinde olmam lazım.' dedim. Arkadaşlarımın hiçbiri benim o zamana kadar poşetle alakalı bir şeyim olduğunu bilmiyordu. Bunun tekniği ve hazırlanmasıyla alakalı bütün arkadaşlarımıza yardımcı olduk. Temel amaç plastik tüketimini azaltmaktı. Azaldı mı? Azaldı. Bundan sonra bu işi yasaların öngördüğü sınırlar içerisinde kontrol etmemiz lazım."

"En güzel temizlik kirletmemek"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de çevre ve doğa nizamını bozmamak, yaratılmış düzeni korumakla görevli olduklarını dile getirdi.

En güzel temizliğin kirletmemek olduğunu vurgulayan Nayir, "Bu tür çalışmaların dikkati çeker bir tarzda ortaya konulması lazım. Sıfır Atık Projesi konusunda herkesin etkili ve verimli çalışmayı sergilemesi lazım." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci ise Sıfır Atık Projesi'nin ülke çapına yayılmasıyla 2023 yılına kadar geri kazanım oranının en az yüzde 35'e çıkarılmasını öngördüklerini belirterek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, sıfır atık yönetiminin ekonomik açıdan önemli tasarruf sağladığına işaret ederek bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.

Panelde sıfır atık yaklaşımının çevreye ve ekonomiye olumlu etkileri ele alındı.

Kaynak: AA

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