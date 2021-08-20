ATATÜRK'ÜN YALOVAYA GELİŞİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
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ATATÜRK'ÜN YALOVAYA GELİŞİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

ATATÜRK'ÜN YALOVAYA GELİŞİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
Habermetre - Haberler | Toplum

ATATÜRK'ÜN YALOVAYA GELİŞİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDIYalova Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya Gelişinin 92. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı.

ATATÜRK'ÜN YALOVAYA GELİŞİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Yalova Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya Gelişinin 92. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikler ilk olarak Kent Müzesi'nde Atatürk'ün Yalova'da geçirdiği zamanları konu alan sergi ile başladı. Ardından Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonunda düzenlenen 'Atatürk'ün Kenti Yalova' kitabının tanıtımıyla devam etti. Sergi Beğeni Topladı

Yalova Belediyesi tarafından Atatürk'ün Yalova'da geçirdiği zamanları konu alan sergi görücüye çıktı. Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve İl Protokolünün katılımıyla serginin açılışı gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929-1938 yılları arasında Yalova'ya geliş haberlerinin sergisi, 19-28 Ağustos tarihleri arasında Kent Müzesi'nde açık olacak. Atatürk'ün Kenti Yalova Kitabının Tanıtımı Yapıldı

Yalova Belediyesi destekleriyle Dr. Hacer Karabağ ile Doç. Dr. Mine Ersevinç'in kaleme aldığı kitabın tanıtımı Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu'nda yapıldı. Programa, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk'ün Kenti Yalova kitabının içeriği hakkında bilgiler veren Karabağ ile Ersevinç katkılarından dolayı Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Candan Yılmaz ve Yalova Belediyesi personellerine teşekkür etti. Kitap tanıtımı sonrası Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Karabağ'a, Ersevinç'e ve kitaba katkı sağlayan Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'na çiçek takdimi gerçekleştirdi. Program sonunda İl Protokolü ile birlikte toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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