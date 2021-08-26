Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkılıyor
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Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkılıyor

Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında yurt gezisi sırasında ziyaret ettiği ve Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı içerisinde kalan Atatürk Çamı alanında çalışmalar başlıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında yurt gezisi sırasında ziyaret ettiği ve Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı içerisinde kalan Atatürk Çamı alanında çalışmalar başlıyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Soğuksu Milli Parkı içerisinde kalan Atatürk Çamı alanında çalışmaların başladığını belirtti. Başkan Acar paylaşımında; 'Değerli hemşehrilerim sizlere çok güzel ve anlamlı bir müjdem var. Yaklaşık 10 yıl önce Soğuksu Milli Parkımız içinde beton yığını haline getirilen Atatürk Çamı mevkiini, Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkarak, bu alanı atıl halden kurtarıp, halkımızın kullanımına sunacağız dedi. Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy ise yaptığı açıklamada; 'Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün 1934 yılında yurt gezisi sırasında ziyaret ettiği ve şuan Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkımız içerisinde kalan Atatürk Çamı alanının, uzun süren tadilat işlerini hızla bitirip sürekli ziyarete açık hale getirilmesi kararı alınmıştı. Kızılcahamam Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Acar ve teknik ekip arkadaşlarımız ile alanı yerinde inceledik. İlçemiz ve Milli Parkımız için önemli bir lokasyon olan alanın hızla sürekli ziyarete açılabilmesi için yapılacak gerekli çalışmaların planlamasını yaptık. Çalışmalara başlıyoruz. ' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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