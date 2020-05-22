Atatürk'ün Mezitli'ye ziyareti bu yıl buruk kutlandı
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Atatürk'ün Mezitli'ye ziyareti bu yıl buruk kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında İstanbul dışına çıkarak, son ziyaret ettiği yer olan Mezitli'de bulunan Soli Pompeiopolis Antik Kentinde bir anma programı düzenlendi.

Atatürk'ün Mezitli'ye ziyareti bu yıl buruk kutlandı
22.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:07

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında İstanbul dışına çıkarak, son ziyaret ettiği yer olan Mezitli'de bulunan Soli Pompeiopolis Antik Kentinde bir anma programı düzenlendi.

Atatürk'ün antik kentte otururken çekilen resmin asıldığı programa Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, babası Atatürk'ün askerlerinden olan tarihçi Abidin Atlay, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Korona virüs nedeniyle katılımın az olmasına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen programda, Mezitli Kent Konseyi Çağdaş Dans Topluluğu üyeleri de zeybek oynadı. Süleyman Uysal ve Aysel Öksüzer tarafından oynanan zeybek büyük beğeni kazandı. Mezitli Belediyesi Sanatevi piyano kursu eğitmeni Muharrem Karagöz, Atatürk'ün sevdiği şarkıları çaldı. Piyano ve neyle yapılan dinleti duygusal anların yaşanmasına yol açtı. Tarihçi Abidin Atlay, Atatürk'ün Soli'de otururken çekilen fotoğrafının öyküsünü ve babasının Atatürk'le anılarını anlatırken duygusal anlar yaşandı. Atatürk'ün yerde bağdaş kurmuş, milli mücadeleyi örgütlerken kurmayları ve babalarının yer aldığı fotoğrafı da gösteren Atlay, "Atatürk'ün askeri olan bir babanın evladı olmanın gururunu yaşıyorum. Bu her şeyin üzerinde bir duygu" dedi.

"Olağanüstü bir lider ve devrimci"

Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı verirken aynı zamanda birçok önemli işi yapmış olmasının akılların almadığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Atatürk, İstanbul'dan Samsun'a çıkarken vapur dediklerine bakmayın biraz büyükçe bir tekne ile 43 kurmayı ile birlikte daracık bir alanda hareket etti. 3 günde ancak ulaşabildi. Olağanüstü bir lider ve devrimci. Bir insan, nasıl bu kadar çok devrim yapabilir, bu kadar büyük şeyler başarabilir? Savaşlar sırasında yabancı dil öğrenir, matematik, astronomi kitabı yazar. İnsan hayret ediyor. İnsanın aklı almıyor. Bu kadar yoğun çalışma arasında defalarca da Mersin'e geliyor. Özellikle son gezisi Mezitli için son derece önemli. Bugüne kadar çok fazla gündeme gelmese de biz Soli Pompeiopolis'i de gezdiği son ziyaretini anmak istiyoruz. Her zaman bu etkinlikler yapılsın, canlı tutulsun istiyoruz. Korona virüsü tedbirleri kapsamında maalesef ilk toplantımızı daha az kişiyle yapıyoruz ancak biz buna hiç takılmıyoruz. Biliyoruz ki her buluşmamızda on binlerce kişi her zaman hazır şekilde yanımızda yer alıyor" dedi.

Atatürk'ün kültüre, sanata tarihe değer veren çok özel bir lider olduğuna dikkat çeken Tarhan, Soli Pompeiopolis ziyaretinin ayrıntılarını paylaştı. 20 Mayıs 1938'de Mersin'e geldiğini ve 21 Mayıs 1938 Cumartesi Soli'yi gezdiği bilgisini veren Tarhan, "Burada gördüklerinden o kadar etkileniyor ki, ertesi gün bu kez motorlarla denizden gelerek antik liman kısmında ve sütunlu cadde de incelemelerde bulunmuş. İlgililerden bilgi alarak bir süre de deniz kenarında dinlenmiş. Tarıma büyük önem verdiği için çevrede bulunan portakal bahçelerini gezmiş. Bu seyahat Türkiye'deki son İstanbul dışına çıkışı olması nedeniyle de çok önemli. 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' sözünü de burada kullanmış" diye konuştu.

"Her yer Mersin gibi olmalı"

Atatürk'ün işaret ettiği yolda Mersin'e sahip çıkmaya devam edeceklerine vurgu yapan Tarhan, "Atatürk'ün bu denli büyük değer verdiği Mersin'e biz de gereken değeri vermeliyiz. Ulu önderimizin söylemlerinden yola çıkarak 'Mersin, Mersin gibi olmalı' diyoruz. Çok özel bir kentimiz var. Bunu her platformda dile getiriyorum. Milletvekilliyle, belediye başkanıyla, yöneticileriyle, kadınıyla çocuğuyla Mersin, Mersin gibi temsil edilmeli. Her yer Mersin gibi olmalı. Bizler Atatürk'ten aldığımız bu mirası gelecek nesillere aktarmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Ancak yeterince mücadele ettiğimiz söylenemez. Atatürk Silifke'de üretim kooperatifi kurarak 1 nolu üyesi olacak kadar ileri görüşlü bir insandı. Bugün hala onun işaret ettiği kooperatifleşmeyi tüm imkanlara karşın başarabilmiş değiliz. Tüm dünyaya ne kadar örnek olduğunu görmemize ve bunun kabul edilmesine rağmen hala ülkemizde düşmanlığa varan hareketler görmekteyiz. Ancak özellikle 19 Mayıs kutlamalarında çok iyi gördük ki bu halk Atasına ve değerlerine sahip çıkıyor. Üstelik bunu yüreğinden gelerek yapıyor. Kortejimize, gösterilen ilgi seçim döneminde gördüğümüz ilgiden daha yüksekti. Bu önümüzdeki günlerde daha çok yükselecek bir hareket olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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