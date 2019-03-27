Atatürk'ün Kurduğu Parti Hainlere Yer Vermemeliydi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP'nin belediye meclis üyesi adaylarına ilişkin, "Atatürk'ün kurduğu parti böyle olmamalıydı, terör örgütlerine siyasi tünel kazan partilerle yan yana yürümemeliydi. Atatürk'ün kurduğu parti, meclis üyeliklerini seçerken dikkatli olmalıydı, hainlere yer vermemeliydi." değerlendirmesini yaptı.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Pakdemirli, kendisinin de tarımla uğraşan biri olduğunu hatırlatarak, sektörün sıkıntılarını çok iyi bildiğini ve bunların çözümü noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, 17 yıldır halkın AK Parti'ye destek olduğunu ve 24 Haziran seçimlerinde önemli bir vize verdiğini belirterek, "Bu vizenin devamı, tasdiki için Cumhur İttifakı'na desteğinizi istiyoruz. Çünkü Türkiye dertli bir coğrafya, sürekli paçamızdan çekmek isteyenler var. Darbesiyle, yargı darbesiyle, Gezi olaylarıyla her şeyde Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Etrafa bakın, Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu ülkeyi düzeltebilecek başka bir lider varsa onu da deneyelim, öyle bir lider olmadığına göre... Size karşı hizmetlerimizde bazı eksiklerimiz olabilir. Ama ben iktidarımıza vermiş olduğunuz vizenin, 5 yıllık tasdiki için oyunuzu istiyorum." diye konuştu.

"Biz sizlere efelenmeye değil hizmetkar olmaya geldik." diyen Pakdemirli, halkın dertleriyle dertlendiklerini ve çözüm yolu bulmak için yoğun çaba harcadıklarını anlattı.

Pakdemirli, Cumhur İttifakı Menderes adayı Bülent Soylu'ya ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'ye destek isteyerek, "çamur atma değil, hizmet siyasetini" benimsediklerini ifade etti.

"Atatürk'ün kurduğu parti Atatürk'e yakışır parti olmalıydı"

Daha sonra Selçuk ilçesine geçen Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakı'nın Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi'nin seçim ofisini ziyaret etti.

Uğradığı silahlı saldırı sonrası yaralanan Başterzi'nin evinde olduğunu anımsatan Bakan Pakdemirli, 31 Mart günü Selçuk'un, Osman Başterzi'ye başkanlığı kazandıracağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, artık eski Türkiye olmadığına dikkati çekerek, "Fırsatçıya, istismarcıya, hortumcuya, manipülasyoncuya, spekülasyoncuya, darbeciye, vesayetçiye geçit yok. Artık terörün hiçbir türlüsüne, 780 bin kilometrekarelik bu vatan toprağının hiçbir zerresinde yaşam hakkı yok. Allah'ın izniyle bu minareler ezansız, bu sancak al bayraksız, bu millet hizmetsiz kalmayacak." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin düştüğü durumun kendisini üzdüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün kurduğu parti böyle olmamalıydı, terör örgütlerine siyasi tünel kazan partilerle yan yana yürümemeliydi. Atatürk'ün kurduğu parti, meclis üyeliklerini seçerken dikkatli olmalıydı, hainlere yer vermemeliydi. Atatürk'ün kurduğu parti Atatürk'e yakışır, bunun devamını getiren bir parti olmalıydı. Bu yüzden seçime giderken hepimiz tekrar başımızı elimizin arasına alacağız, anadan atadan kalma oylarımızı bir kez daha düşüneceğiz."

Tire ziyareti

Daha sonra Tire ilçesine geçen Bekir Pakdemirli, Kesikbaş Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Pakdemirli, terörün hiçbir türlüsünün vatan toprağında yaşam hakkının bulunmadığını belirtti.

31 Mart'ın devletin ve milletin bekası açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, İzmir ve Tire'nin de makus talihini yenerek değişme vaktinin geldiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, ilçenin tarım ve hayvancılıktaki sıkıntılarını bildiklerini aktararak, bunların çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Daha sonra mahalle muhtarları, Pakdemirli ile Cumhur İttifakı Tire Belediye Başkan adayı Selman İçelli'ye Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Halk oyunları ekibe de zeybek gösterisi sundu.

Kaynak: AA