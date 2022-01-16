Atatürk'ün Kocaeli'deki ilk basın toplantısının yıl dönümü kutlandı

KOCAELİ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 99. yıl dönümü, Kocaeli Gazeteciler Cemiyetince (KOGACE) törenle kutlandı.

Atatürk'ün kente ayak bastığı İzmit Garı önünde toplanan gazeteciler, yürüyerek gittikleri Kültür Tepesi'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Etkinlikler kapsamında daha sonra tarihi basın toplantısına ev sahipliği yapan Kasr-ı Hümayun'da tören düzenlendi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Basın İlan Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Salih Yalçıntaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

"Toplantıdan kısa süre sonra cumhuriyetin ilanı gerçekleşti"

Başkan Tahir Büyükakın, törende yaptığı konuşmada, 99 yıl önce burada yapılan toplantıda cumhuriyet rejiminin benimseneceğinin ve başkentin Ankara olacağının gazetecilerle paylaşıldığını söyledi.

Atatürk'ün ilk basın toplantısını düzenleyerek açıklamalarını yaptığını dile getiren Büyükakın, "Aslında basının kamuoyu oluşturma konusundaki etkisini ne denli içeriden fark ettiği, ne kadar önem verdiği, oradaki en önemli husus." dedi.

Büyükakın, bu toplantıdan kısa süre sonra cumhuriyetin ilanının gerçekleştiğini kaydetti.

"Basın, ülke yönetimi ile millet arasında köprü vazifesi görüyor"

Vali Yardımcısı Balaban da böylesine onurlu bir güne Kocaeli olarak sahip olmalarının kendilerini son derece gururlandırdığını dile getirdi.

Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda birçok mücadele verildiğine işaret eden Balaban, Kocaeli'deki basın toplantısının da bu açıdan oldukça önemli toplantı olarak tarihteki yerini aldığını vurguladı.

Balaban, Kocaeli basınının bu önemli tarihi Basın Onur Günü olarak kabul ettiğini ve 1986 yılından beri de kutladığını anlatarak, "Ülke yönetimi ile milletimiz arasında çok önemli köprü vazifesi gören basınımız, dün olduğu gibi bugün de demokrasi ve cumhuriyetin korunmasında önemli yere sahiptir. Türk basını, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olma görevini, ilkeli, tarafsız ve onurlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise cumhuriyetin temelinin İzmit'te atıldığını vurgulayarak, bu kıymetli günü Basın Onur Günü olarak kutluyor olmalarının kent adına ayrı gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

"16 Ocak, gazeteciler için çok önemli bir gün"

KOGACE Başkanı Cemal Kaplan ise 16 Ocak'ın gazeteciler için çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, tarihin tozlu raflarındaki belgeleri ortaya çıkarıp Basın Onur Günü'nü kente armağan eden gazetecilere teşekkür etti.

Cemiyetin 509 üyesiyle Türkiye'nin en büyük meslek derneklerinden biri olduğunu ifade eden Kaplan, "Cemiyet olarak çok güzel projelere imza attık. 8 farklı alanda eğitim faaliyetlerimiz oldu. Bunlardan en önemlisi drone eğitimiydi. 180 arkadaşımızın drone ehliyeti almasını sağladık. Arkadaşlarımız kullandıkları dronlarla güzel çekimler yapıyor." diye konuştu.

Daha sonra tarihi Kasr-ı Hümayun'daki salonda, katılımcılar tarafından sembolik basın toplantısı düzenlendi.