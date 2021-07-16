Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 87. yıl dönümü törenle kutlandı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 87. yıl dönümü törenle kutlandı.
İlçe meydanında düzenlenen törene, Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kaymakam Can Aksoy'un konuşma yaptığı törende, Ankara Kulübü Seymen Ekibi gösteri sundu, sanatçılar konser verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan