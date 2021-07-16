Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı
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Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Osman Karaslan - Haberler | Güncel

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 87. yıl dönümü törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 87. yıl dönümü törenle kutlandı.

İlçe meydanında düzenlenen törene, Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kaymakam Can Aksoy'un konuşma yaptığı törende, Ankara Kulübü Seymen Ekibi gösteri sundu, sanatçılar konser verdi.

Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Kızılcahamam'a gelişinin 87. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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