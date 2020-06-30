Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
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Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı

Ardahan'ın Damal ilçesi Karadağ sırtlarına yansıyan Mustafa Kemal Atatürk silüeti her yıl olduğu gibi bu yıl da görülmeye başladı.

Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
30.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:48

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 17.55-18.10 saatleri arasında ortaya çıkan Atatürk silueti, güneşli hava ile birlikte dün görülmeye başlandı. Yaklaşık 15 gündür gökyüzünün bulutlu olması nedeniyle görünmeyen siluet, güneşli hava ile yüzünü gösterdi. Atatürk'ün Karadağ sırtlarındaki siluetini görmek için bölgeye akın eden ziyaretçiler bolca fotoğraf çektirdi.

"BÜYÜK BİR HEDİYE"

Atatürk'ün dağa yansıyan siluetini görmeye geldiğini söyleyen Hanife Bahşi, "Bu siluetin burada çıkması bizim için büyük bir hediye. Herkesin gelip görmesi gereken bir doğa mucizesi, Ardahan'ın her yeri doğal güzellikleriyle ön planda. Herkes gelsin görsün ve kesinlikle bir fotoğraf çekilsin" dedi.

FESTİVALE KORONA ENGELİ

Damal ilçesinde 1995'ten beri her yıl temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlendiğini hatırlatan Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, bu yıl koronavirüs nedeniyle etkinliklerin yapılamayacağını söyledi. Önal, "Atatürk'ün silueti açık havalarda net bir şekilde görülüyor. Bunun için festival yapıyoruz. Festival bu yıl yapılmayacak gibi. Valiliğe bir yazı yazdık, dönüş yapılmadı ama gayri resmi olarak yapılmayacağı yönünde. Gerek şehir dışından geleceklerin karantina altında kalıyor olmaları, gerekse maskesiz dışarıya çıkılmıyor olması, gerekse sosyal mesafeden kaynaklı, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerin genelgesi doğrultusunda bu festivallerin ve ilimizdeki diğer festivaller yapılmayacak gibi gözüküyor. Bu yıl 24'üncüsü yapılacaktı. Ama bizler yine Atatürk'ün gölgesinde toplanmaya devam edeceğiz. Atatürk, Damal ve festival sevgisini içimizde taşımaya devam edeceğiz. Seneye inşallah bu salgın bittiğinde daha görkemli bir festival yapacağız" diye konuştu.

SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Atatürk silueti, ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Siluetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. Damal ilçesinde 1995'ten beri her yıl temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.

Kaynak: DHA

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