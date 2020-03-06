Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 90. yıldönümü kutlandı

06.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:21

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, "Atatürk'ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda Antalya'yı daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Büyük önder Atatürk'ün izinde yürümeye devam ediyoruz" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 90'ıncı yıldönümü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



"Gurur ve kıvanç içindeyiz"



Törende konuşan Böcek, milli mücadelenin ardından Türkiye Cumhuriyeti vilayetlerini dolaşan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 tarihinde de Antalya'ya geldiğini hatırlatarak, "Atatürk Antalya'ya gelişinde büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanmıştır. Bugün bizler de Ata'mızın Antalya'ya gelişinin 90. yıldönümünü büyük bir gurur ve kıvanç içerisinde kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda gösterdiği hedefe ulaşmak, şehrimizi daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün izinde yürümeye devam ediyoruz" dedi.



Törende Atatürk'ün Antalya'ya gelişi ile ilgili okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri, protokol üyelerince verildi. Başkan Böcek daha sonra Atatürk'ün Antalya'ya geliş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Başkan Böcek daha sonra da Atatürk Evi'ni ziyaret etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA