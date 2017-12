Atatürk Sevgisi Yağmur Dinlemedi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral, Hulusi Özocak, Mehmet Hilmi İşsever, Ferhadanlı Mahallesi Muhtarı Orhan Akbaş, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ahmet Akıncı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gömeç Göçmen, gaziler, Ferhadanlı Mahallesi sakinleri ve Cumhuriyet sevdalısı vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmaları ile devam eden törende Ferhadanlı Mahalle Muhtarı Orhan Akbaş'ın teşekkür konuşması yaparken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi.



EŞKİNAT: "ATATÜRK ANITLARI IŞIK OLSUN DİYE BU ANITLARI YAPIYORUZ"



"Bugün beşinci anıtı açıyoruz. Her ay bir köyümüze bir Atatürk anıtı yapacağız. Bunu köylü milletin efendisidir. Sözünden yola çıkarak planladık. Köylerin ve tarımın gözden çıkarıldığı bir ortamda, köylerin tekrar yaşatılması için Atatürk anıtları ışık olsun diye bu anıtları yapıyoruz." diyerek konuşmasına başlayan Başkan Eşkinat, konuşmasının devamında şunları söyledi:



"BİZ KÖYLERİN KÖY KALMASINI AMA KALKINMIŞ CUMHURİYET KÖYLERİ OLMASINI İSTİYORUZ"



"Yaşadığımız şehir dünyanın en güzel bölgesindeki bir ülkenin olağanüstü verimli ve vizyonlarında tarım olan bir bölgesi. Ferhadanlı köyümüz de gerek çalışkanlığı ile gerek bu devrimlere bağlılığıyla her zaman bu şehri ayakta tutan yapılarımızdan biri. Tarım bizim için önemli, köy bizim için önemli. Biz köylerin köy kalmasını ama kalkınmış cumhuriyet köyleri olmasını istiyoruz. Bu nedenle Atatürk anıtlarımızı onun gösterdiği hedefe ulaşmanın simgesi olması için köylerimize yapıyoruz.

"BU BÖLGEDE ALTERNATİF TARIMIN KÖYLERİN YAŞAMASI İÇİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Büyükşehir belediyemizin tarım konusunda emeklerini biliyorum. Biz de ilçe belediyesi olarak tarımın gerekliliğine, köylerin gerekliliğine, köylerin boşaltılmaması gerektiğine, bu ülkenin ekonomisi için tarımın yaşamsal olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu nedenle bu bölgede alternatif tarımın da köylerin yaşaması için önemli olduğunu düşünüyoruz. 3 sene önce başladığımız bir yolculuk tamamlanmak üzere önümüzdeki ay da onun açılışını yapacağız. Bu şehirde bir sera hazırladık. Bunu köylerde insanlar seracılık yapsın istiyoruz. Uygun bölgelerimiz var. Bu seralar çiçek üretsin, çiçeklerini belediye alım garantili olarak temin etsin, bu seralarda sebze yetişsin ve köyümüzün, köylümüzün geliri artsın.

NAİP MAHALLESİNDE KİRAZ BAHÇELERİ KURULUYOR

Naip köyümüzde 2 tane kiraz bahçesi hazırlıyoruz. Bunu da Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile birlikte hazırlıyoruz. 54.'sünü kutlamaya hazırlandığımız Kiraz Festivali'nin şehrinde kirazın yaşaması gerektiğine inandığımız için bunu yapıyoruz. 2 bahçe birinde ziraat 9 bin, diğerinde tüm kiraz çeşitlerinin sergilendiği bir alan yaratıyoruz.

"IŞIKLAR KÖYÜNDE 32 BİN METREKARE BAĞ EKİMİNE BAŞLIYORUZ"

Bir başka önemli özelliği burası bir bağ bölgesi. Aslında Tekirdağ değil tekir bağı. Kumbağ kum bağı. 1950'lü yılların başında 400 bin dönüm bağa sahip olan bu bölge bağcılığı yitire yitire 1980 yılında 80 bin dönüme yaşadığımız bu günlerde de 40 bin dönüme kadar inmiş. Ama Allahın bahşettiği bu topraklar bize daha verimli alternatif tarım yapma imkanını sunuyor. Bu bakımdan bağcılık da bizim son derece önemsediğimiz, bu şehrin tarımsal vizyonlarından bir tanesi. Bu amaçla da Işıklar köyünde 32 bin metrekare bağ ekimine başlıyoruz. Tarımla ilgili bakışımız bundan ibaret değil. Karacakılavuz köyünde tasarımını tamamladığımız süt ürünlerine yönelik çalışmamız proje kısmını tamamladı.

"İNANIYORUZ Kİ BİR GÜN KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİ GERİ VERİLECEK"

Bizim 3 bin 600 dönüm kadar köylerden intikal eden toprağımız var. Bunu dönem başında da söylemiştim sonuna kadar da namusumuzla bunun arkasındayız. Biz bu köylerin orta mallarının köylere ait olduğuna inanıyoruz. Sonuna kadar da bunun emanetçisiyiz. İnanıyoruz ki bir gün köy tüzel kişilikleri geri verilecek. Biz de bu emaneti sahiplerine geri vereceğiz.

"TARIMIN GELİŞMESİ İÇİN TARIM MESLEK LİSESİ KURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Tarımın gelişmesi için hedefimiz bu ilçede bir Tarım Meslek Lisesi kurmaktır. İlköğretim çağını bitiren çocuğumuz, üstünde sınıfı altında ağırı, atölyeleri olan bir özel okulda eğitim görmelidir. Eğitimin sonunda istiyorsa ara elaman olarak doğrudan üretime, istiyorsa da yüksek öğretimine devam edebilmelidir. Bu çocuklarımız köyde yaşamalıdır. Bu çocuklarımızın mesleği tarım olmalıdır. Atatürk'ün köyünde bir üçlü sacayağı vardır. Allah rahmet eylesin ne kadar büyük adammış. Öğretmenin, imamın ve ziraatçının olduğu bir üçlü sacayağı. İşte köyün temel direkleri.

"KÖYÜN ÖĞRETMENİ PROJESİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Hemen yanımızda Kaşıkçı köyü var. Komşu köyünüz. Yavrularını buradaki taşımalı eğitimle okula gönderiyorlar. Okuldan sonra köye dönünce çocukların danışabileceği, ödevlerine katkı verecek bir öğretmene ihtiyaçları yok mu? Her köyün öğretmene ihtiyacı vardır. İşte bu neden bir protatif olarak Kaşıkçı köyümüzde atanamayan bir Kaşıkçılı öğretmenimizi istihdam ederek "Köyün Öğretmen" projesini başlatmış olacağız. Böylece imamı, öğretmeni ve ziraatçısı, Atatürk'ün köylerini tekrar canlandıracağız. Hedefimiz budur."

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın ardından konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Atatürk'ün idealleri, bize göstermiş olduğu yollar, Cumhuriyetimiz, devletimiz ebediyen var olacaktır. Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri bizim için her daim yol gösterici olacaktır. Günümüzün şartlarına geldiğimiz zaman, 3,5 yıllık Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi ile ciddi boyutta çalışmalar yürütüyoruz. Ancak Süleymanpaşa Belediyemizin her köye meydan düzenlemesi ve Atatürk heykeli projesini çok kıymetli görüyorum. Başta Sayın Ekrem Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum." diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından açılış kurdelesi hep birlikte kesilirken Karacakılavuz, Naip, Semetli, Doğruk Karacamurat'ın ardından Ferhadanlı Mahallesi de Atatürk Anıtına kavuşmuş oldu.