20.09.2019 13:59

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığında Şeref Üyesi seçimi

ANKARA - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu 24 Mayıs 2019 tarihli toplantısında Hattat Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz'ü şeref üyeliğine seçti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu 24 Mayıs 2019 tarihli toplantısında TBMM Üstün Hizmet Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Büyük Ödülü gibi çok sayıda ödüle layık görülen ve halen KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapan Hattat Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz'ü şeref üyeliğine seçti.

Hattat Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz Kimdir?

1944'te Konya'da doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya'da tamamladı. İlkokuldan sonra üç yıl hafızlığa çalıştı. Ramazanlarda Konya camilerinde mukabele okudu, Mevlit cemiyetlerinde bulundu. 1970-80 yıllarında Mevlana İhtifallerinde Mutrıp'da ney üfledi. 1966'da İstanbul'da Eczacılık tahsili sırasında Dünyaca tanınan Hattat Hamid Aytaç'tan Sülüs-Nesih, Mustafa Uğur Derman'dan da Ta'lik derslerine devam ederek icazet aldı. Konya'da 10 yıl eczacılık yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinin her üç yılda bir gerçekleştirdiği Uluslararası Hat Müsabakalarında, dünya birinciliği dahil 5 ödül aldı. 1986 1. Uluslararası Hattat Hamid Hat Yarışması'nda Celi Divani'de birincilik, Celi Ta'lik'de 1. Mansiyon, Celi Sülüs'te II. Mansiyon, 1989 II. Uluslararası Yakut ül Müsta'sımi Hat Yarışması'nda Celi Divani'de Mansiyon ve Nesih'de Mansiyon ödülleri kazandı. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmalı Sergilerinde ve yurt dışındaki sergilerde, çeşitli hat dallarında ödüller aldı. Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtı ve çeşitli kuruluşlardan beratlar, plaketler aldı. Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde (ABD'de 1, Avustralya'da 2, Kazakistan'da 3, Kırgızistan'da 1, Hollanda'da 3, Almanya'da 2) camilerin yazılarını hazırladı.

2001'de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin kuruluşuna öncülük etti ve öğretim üyesi oldu. Geleneksel Türk Sanatları Bölümünün üç yıl başkanlığını yaptı. Burada dünya çapında başarılı hattatlar yetiştirdi. Üniversite ve kurslarda yirmiden fazla talebesine icazet verdi. 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü, 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. 2011 yılında Selçuk Üniversitesinden emekli oldu. 2013'te KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk sanatları Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olan Öksüz halen bu görevini sürdürmektedir.

Kaynak: İHA