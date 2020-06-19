Atatürk İlkokulu e-twinning projesi ile uzaktan eğitim sürecini tamamladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atatürk İlkokulu e-twinning projesi ile uzaktan eğitim sürecini tamamladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Atatürk İlkokulu korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimini uzaktan eğitim sürecinde ortak olduğu EVİM OKULUM/SCHOOL AT HOME adlı e-twinning projesiyle okulda yapılamayan eğitim-öğretim faaliyetlerini ev ortamında devam ettirdi.

Atatürk İlkokulu e-twinning projesi ile uzaktan eğitim sürecini tamamladı
19.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:45

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Atatürk İlkokulu korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimini uzaktan eğitim sürecinde ortak olduğu EVİM OKULUM/SCHOOL AT HOME adlı e-twinning projesiyle okulda yapılamayan eğitim-öğretim faaliyetlerini ev ortamında devam ettirdi.

Projede ortak olan sınıf öğretmeni Nurcan Taşkıran, dijital ortamda teknolojik uygulamaları aktif olarak kullandıklarını, uzaktan eğitim süresince yaptıkları tüm çalışmaları e-twinning portalında da yürüttüklerini ifade etti. Proje ortaklarının, okul idaresinin, öğretmenlerin ve velilerin desteği ile eğitim-öğretim çalışmaların eba ve e-twinning platformu üzerinden yürüterek uzaktan eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Okul Müdürü Mehmet Akif Özcan ortak oldukları projeye idare olarak gereken desteği verdiklerini ifade ederek, uzaktan eğitim döneminde öğretmenlerin aktif olarak çalıştıkları belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti Haber
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Haber
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit...
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mehmet Özhaseki
Magazin Sıla Sezen Aksu Selda Bağcan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Atatürk İlkokulu e-twinning projesi ile uzaktan eğitim sürecini tamamladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:08:05. #1.14#
title