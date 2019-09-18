18.09.2019 23:21

Atatürk Evi Projesi için imzalar atıldı

Tüm projeler arasında birinci seçildi

Ergene Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı Atatürk Evi yapacak

TEKİRDAĞ - Ergene Belediyesinin hayata geçireceği projelerden biri olan Atatürk Evi Projesi kapsamında Ergene Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen protokol imza altına alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Ergene Belediyesi ortaklığında yapılacak olan proje için Trakya Kalkına Ajansı binasında imzalar atıldı. Düzenlenen imza töreninde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları Hülya İnci, Ayça Albayraktar, Mehmet Cebeci, Yüksel Baydarlı, Ergene Belediyesi Meclis üyeleri Servet Yıldız, Nazlı Güneş, Salih Tıknas, Abdullah Yaman, Niyazi Dibek, Ali Aydoğdu ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin yer aldı.

Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Atamızın izlerinin olduğu Selanik'teki evinin bire bir ölçülerle aynısını Ergene İlçesine yapmaktan dolayı son derece mutluyuz diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Projemizin onaylanmasında başta Valimiz olmak üzere, Belediye Başkanlarımıza, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterine teşekkür ediyorum. Bu proje ortak bir proje, herkesin emeği var. 22 proje arasında yer alan Ergene Belediyesi Atatürk Evi Projesi 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Asil Projeler arasında Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 1. seçildi. Ergene Belediyesi yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen çok kısa sürede sesini tüm Türkiye'ye duyurdu duyurmaya da devam ediyor. Tekirdağ bölgemizde bir ilk olacak olan Ergene Belediyesi Atatürk Evi'nin Tekirdağ'ımıza, Ergene'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise yapmış olduğu konuşmasında, "Ergenemize yapılacak olan bu güzel proje ile Ergene bir cazibe merkezi haline gelecek, yerli ve yabancı turistlerin uğrak bir adresi olacak. Ergene Belediyesi ile birlikte ilerleyen dönemlerde böyle birçok güzel projenin altına imza atacağımızdan hiç şüphem yok. Atatürk evi projesinde Trakya Kalkınma Ajansı olarak projenin yüzde 75'lik maliyetini biz karşılayacağız. Projenin toplam maliyeti 1 Milyon 329 Bin 513 lira. Bu güzel projemizin 18 ay da bitirilmesi planlanıyor ama Ergene Belediyemiz bunu 12 ayda bitireceğini belirtti" diye konuştu.

Ergene Belediyesi tarafından yapılacak olan Atatürk Evi projesi, Selanik'teki evin planına sadık kalmak kaydı ile yapılacak. Mekansal canlandırmalarda tamamen Atatürk'ün hayatı kronolojik olarak anlatılacak. Ergene Atatürk Evi Projesi ile Atatürk'ün Selanik'te yer alan doğduğu ve 7 yaşına kadar da annesi Zübeyde Hanım ve Babası Ali Rıza Efendi ile yaşadığı evin mimari açıdan replikası yapılacak. Mimari plan ve ölçülerine sadık kalmakla birlikte yaşayan müze anlayışına uygun olarak evin kullanım alanlarında istenilen temada anlatım sağlanacak. Atatürk Evi zemin kat, 1. kat ve 2. kat olmak üzere üç kattan oluşacak. Toplamda 318 metrekare olacak olan evde her katın orta bölümünde sofa yer alacak. Proje kapsamında hedef sadece Atatürk'ün yaşadığı evi gelen ziyaretçilerle buluşturmak değil, aynı zamanda bu evdeki geleneksel aile yaşantısı, Rumeli ev tipini yansıtmak, Atatürk'ün hayatını eğitim ve gençlik yılları askeri dönemi ve sivil hayatı olarak anlatmak hedefleniyor.

Kaynak: İHA