Ataşehirli kursiyerler sanat eğitimlerinde öğrendiklerini online yıl sonu gösterisinde sundular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ataşehirli kursiyerler sanat eğitimlerinde öğrendiklerini online yıl sonu gösterisinde sundular

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sanat eğitimlerine katılan kursiyerlerin gösterileri bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Cemal Süreya Etkinlik Merkezi yerine sosyal medya üzerinden yapıldı.

Ataşehirli kursiyerler sanat eğitimlerinde öğrendiklerini online yıl sonu gösterisinde sundular
24.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:31

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sanat eğitimlerine katılan kursiyerlerin gösterileri bu yıl korona virüs salgını nedeniyle Mustafa Saffet Kültür Merkezi ve Cemal Süreya Etkinlik Merkezi yerine sosyal medya üzerinden yapıldı.

Tiyatro, drama, bağlama, keman, piyano, resim, gitar, halk oyunları, dans, bale ve perküsyon eğitimlerine katılan toplam 4 bin kişiden 615'inin katılımıyla gerçekleştirilen gösteriler gerek ailelerden gerekse sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

10 yıl önce hayata geçirdiği "Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" projesiyle bugüne kadar binlerce Ataşehirliyi sanatla buluşturan Ataşehir Belediyesi, Mustafa Saffet Kültür Merkezi, ATAMEM, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, Neşet Ertaş Kültürevi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Cemal Süreya Etkinlik Merkezi, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ile Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi'nde başlayan eğitimlere korona virüs salgını nedeniyle online olarak devam etmişti.

Alanlarında başarılı 32 eğitmen eşliğinde yapılan eğitimlerin heyecanla beklenen yıl sonu gösterilerinin, korona virüs salgını nedeniyle sahnelerde yapılamaması hem kursiyerleri hem de velileri üzerken, gösterilerin sosyal medya üzerinden yapılması yüzleri güldürdü.

"Bi'dünya sanat bi'dünya etkinlik Ataşehir'de" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerdeki 11 branşta hazırlanan 17 videoda 40 grup, 60 solo performansa sanatseverlerin ilgisi de dikkat çekiciydi.

Kursiyerlerin yüksek katılımıyla gerçekleştirdiği sanat eğitimleri yıl sonu etkinliklerini, çevrim içi platformlara taşıyarak bir ilke imza atan Ataşehir Belediyesi; müziği, resmi ve dansı Ataşehirlilerin evlerinin salonlarına taşıyarak yediden yetmişe herkesi yine sanatla buluşturdu.

Aile boyu prodüksiyon

Bugüne kadar kültür merkezlerinde ve sergi salonlarında görmeye alışık olduğumuz yıl sonu etkinlikleri bu kez online olarak evlerin salonlarına konuk olurken, çekimler sırasında eğlenceli anlar da yaşandı. Kursiyerler önce aile üyeleri tarafından çekime hazırlandı.

Sahne amiri eşler, kameraman çocuklar, görüntü yönetmeni kardeşler, sanat yönetmeni dedeler, anneanneler, babaanneler.

Sonra da çekimler yapıldı. Beğenilmedi, tekrarlandı. Yeniden yeniden çekildi. İstedikleri sonuca ulaşmaları zaman aldı. Çekimler, gerçek anlamıyla dev ekipler tarafından gerçekleştirildi. Bireysel ve grup olarak online gösterilere katılan kursiyerler ve veliler de değerlendirmelerde bulundu.

"Sahnede olmak hayaldi"

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro eğitimlerine 4 yıl önce başlayan ve çeşitli oyunlarda rol alan Rüya İçten, sahnede olmanın kendisi için bir hayal olduğunu ve hayalimi gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yeni oyun için çalışırken korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarımıza online olarak devam ettik. Bu süreç içerisinde 'Aynadaki Geçmişim' adlı bir oyun yazdım. Korona virüsün ortaya çıkardığı bir farkındalıkla hayata dört elle tutunulması gerektiğini anlatan bir oyun Oyunun çekimlerini herkes kendi evinde yaptı. Montajı yapıldığında aynı yerdeymişiz gibi oynadığımızı gördük. Çekimlere eşim ve iki kızım destek oldu. Kızlarım makyajıma yardım etti, çekimlerimi yaptılar. Sonuçta bilmediğimiz şeyler olduğu için çalışmamız uzun sürdü. Bir kısa filmin nasıl çekileceğini öğrendik. Çok da eğlendik. Çekimler bittiğinde kamera arkasını çekmediğimiz için üzüldük. İyi ki tiyatro var. İyi ki bizi tiyatroyla buluşturan Ataşehir Belediyesi var."

Kızı Hazal Kaya'nın resim derslerine katıldığını belirten Meryem Kaya şöyle konuştu: "Pandemi döneminde eğitimlerimiz online olarak devam etti. Öğretmenlerimiz her an bizimle iletişimdeydiler. Belediyemize teşekkür ederiz, Ataşehirli olmaktan mutluluk duyuyoruz."

2 yıl süresince Ataşehir Belediyesi'nin resim kurslarına katılan Sibel Balkaş ise; "Röprodüksiyon yöntemiyle bir resmin tuvale nasıl aktarılacağını, renklerin nasıl elde edileceğini, renk geçişlerinin nasıl sağlanabileceğini, ışık gölge oyunlarını öğrendik. Hocalarımızın desteği, bizim de gayretimizle ortaya güzel çalışmalar çıkardık" dedi.

"Emekli olduktan sonra yaptığım araştırma sonucu Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği resim kurslarına katıldım. Şanslıydım çünkü Ataşehir'de bu tür çalışmalara önem veriliyor" diyen Havva Özdoğan "Pandemi döneminde çalışmalarımıza evden devam ederken de hocamız ve sanat merkezi yöneticilerimiz bize her türlü desteği verdi. Emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Oğlu Burak Ege Babacan ile iki yıldır bağlama eğitimlerine katılan İpek Rençber de yıl sonu gösterilerinde oğlunu sahnede izlemeyi çok istediğini ifade ederek, "Pandemi nedeniyle yıl sonu gösterilerimizi sahneden yapamadığımız için üzgünüz. Sosyal medya üzerinden de olsa sanatseverlerle buluştuk. Evde yaptığımız çekimlerde de eğlenceli anlar yaşadık. Sahnede tekrarı olmayacak görüntüleri beğenmediğimiz için defalarca çektik. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktığını düşünüyoruz" şeklinde duygularını paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor Haber
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten...
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Berat Albayrak Süleyman Soylu Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Safiye Soyman Kerimcan Durmaz
Spor Falcao Adem Büyük Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Daha Fazla Su Sel Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ataşehirli kursiyerler sanat eğitimlerinde öğrendiklerini online yıl sonu gösterisinde sundular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:31:59. #1.14#
title