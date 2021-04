Atakum'da hukukçulara "Meslekte Vefa Bahçesi"

SAMSUN - Atakum Belediyesi ile Samsun Barosu iş birliğinde, Avukatlar Günü nedeniyle Atakum'da hukukçuların adını yaşatacak "Meslekte Vefa Bahçesi" oluşturuldu.

Atakum Belediyesi ile Samsun Barosu iş birliğinde, Avukatlar Günü nedeniyle Atakum'un Mimarsinan Mahallesi'nde "Meslekte Vefa Bahçesi" kuruldu. Fidan dikme törenine, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Cumhuriyet Halk Partisi Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, İYİ Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Selen Gülhan Çam, Atakum Belediyesi Meclis üyeleri, hukukçular, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Oluşturulan bin 260 metrekarelik alanda 24 Çin erguvanı, 18 süs eriği, 6 İran demir ağacı olmak üzere 48 ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.

"Asla aramızdan ayrılmayacaklar"

Törenin açılış konuşmasını yapan Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran,

"Bizler, Samsun Barosu'na stajyer olarak adım attığımız ilk anlarda Hukuk Fakültesi'nde aldığımız eğitim ve ciltlerce okuduğumuz kitaplar kadar kıymetli bir hazinenin yani üstatlarımızın farkına varırız. Üstatlarımız bize sadece hazırlandığımız bir dosyada müvekkilimiz lehine olan en doğru yolu öğretmezler. Bunun yanında avukatın avukatla, avukatın müvekkille ilişkisinin nasıl olması gerektiğini, az önce çok hararetli bir duruşmadan karşı taraf vekilleri olarak çıksak da araya hiçbir kırgınlık sokmadan avukatlar odasındaki o hoş sohbete nasıl devam etmemiz gerektiğini öğretirler. Avukatlığın sadece bir meslek değil, yaşam biçimi olduğunu da öğretiler. Duruşmalar bitse de, üstatlarımızın avukat odasında hoş sohbetlerini dinleyen bizler şanslı nesiliz. Bu tabelada isimleri olan üstatlarımızı tanıyamamış olan genç meslektaşlarımız için gerçekten üzgünüm, bu anlamda büyük bir kayıp yaşadılar. Üstatlarımız ebediyete intikal etse de, asla aramızdan ayrılmayacaklar. Bizlere bıraktıkları değerlerle her daim aramızdalar. Aynı zamanda her bahar bu bahçede çiçek açacaklar. Samsun Barosu'nun 'Meslekte Vefa Bahçesi'ne kavuşmasına vesile olan çok değerli Atakum Belediyesi Başkanım, bizler için belediye başkanından daha önce bir üstadımız, meslek büyüğümüz Cemil Deveci'ye şükranlarımı sunuyorum. Şu an ifa ettiği görevin zorluğu ve yoğunluğu içerisinde hiçbir zaman Samsun Barosu'nun faaliyetlerini hiç aksatmadı. Hep meslektaşlarının ve barosunun yanında oldu. Bu sebeple de çok teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç olsun umarım. Meslekte Vefa Bahçelerimiz devam etsin ve biz genç meslektaşlarımıza bu bahçelerde açan çiçeklerin altında üstadlarımızı, yitirdiklerimizi anlatmaya devam edelim. Hepsinin ruhu şad olsun. Her birini saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

"Atakum, kara gün dostu"

Hukuk ve insan hakları mücadelesinin evrensel olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Avukatlık bir meslektir ama asıl yaptığı iş hukuk ve insan hakları mücadelesidir. Dolayısıyla yaptığı iş kutsaldır. Bu park sadece bizim meslek büyüklerimizin, ağabeylerimizin adını yaşatacak bir park değil. Burası içinde bulunduğumuz koşul ve zamanlama itibarıyla aynı zamanda adalet ile hukuk parkı. Hukukçuların ya da 'Bu ülkede adalet arıyoruz' diyenlerin önünden geçebileceği; 'Adaleti arayanların, insan hakları savunucularının anısı Atakum'da yaşıyor' diyebilmek için bu alanı oluşturduk. Samsun Barosu Başkanım buna vesile oldu, ne iyi ettiniz. Atakum hem hukukçulara hem de sağlık şehitlerimize ev sahipliği yapıyor. Atakum, kara gün dostu. Atakum'da bu kültürü yaşatacağız. Bunun için gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var ve Atakum'dan da örnek olmaya çalışıyoruz. Ruhları şad olsun. Onlar bizim ağabeylerimiz. Avukatlığa ilk başladığımda ben rahmetli Rahmi Kumaşoğlu'nun stajyeriydim. Bizim zamanımızda avukatların oturduğu salona girdiğimizde ya bir Yargıtay kararı enine boyuna tartışılıyor, başka kararlardan veya hukukçulardan, yazarlardan alıntılar yapılıyordu; ya da bir sanat alanında tartışılıyordu. Avukatlık böyle bir şey. Sadece hukuk bilgisi yetmez, avukatın hayatın her alanında uzman olması gerekiyor. Avukatın sosyoloji bilmesi gerekiyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda psikoloji de bilmesi gerekiyor. Çünkü sadece hukuki sorunların dışında, ailevi ve sosyal sorunların yaşandığı bir ortama girdik ve bu bir süre daha devam edecek diye düşünüyorum. O nedenle bizim mesleğimizin, sizin başkanlığını yaptığınız avukatlarımızın bu dönem işi biraz daha zor. Her birinize ayrı ayrı kolaylıklar diliyorum. Tekrar ruhları şad olsun. Samsun Barosu, Samsun hukukçuları burada. Onlar bizim konuğumuz. Sağlıklarında onlara nasıl saygıyla bakmışsak bu parkta da onları aynı saygıyla yaşatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

