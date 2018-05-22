Atakum'da 4 Mahalle Aynı Sofrada Buluştu

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle İftarları kapsamında 4 mahalle aynı sofra etrafında buluşarak iftar yaptı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Ramazan ayının birleştirici gücünü ilçemizde en güzel şekilde yaşıyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen 'Mahalle İftarları' buluşmaları, Çatalçam'da Güzelyurt, Yeşilyurt, Karakavuk ve Yukarıaksu Mahallelerinin sakinlerini aynı sofra etrafında buluşturdu. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, Atakum Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve Atakumluların yoğun katılımıyla gerçekleşen iftar buluşmasına, MHP Samsun Milletvekili Adayları Murat Camadan ile Mine Aktaş da katıldı.

"İftar buluşmalarını önemsiyoruz"

Atakumluların Ramazan ayının maneviyatını, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ve bu amaç doğrultusunda her yıl Ramazan ayı boyunca önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak bu yıl beşinci kez "Ramazan Atakum'da güzeldir' felsefesiyle önemli programlar düzenliyoruz. Bu anlamda hemşerilerimizle bir araya geldiğimiz iftar buluşmalarını önemsiyoruz. Ramazan ayının birleştirici gücünü en güzel şekilde hissettiğimiz Mahalle İftarları buluşmalarımızda kurduğumuz dev iftar sofraları etrafında bir araya gelerek, vatandaşlarımızla birlikte oruçlarımızı açıyoruz. İftar buluşmalarını ve iftardan sonra gerçekleştirdiğimiz çay sohbetlerini vatandaşlarımızla dertleşmek, talep ve önerilerini almak için de önemli bir fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Mazlum coğrafyaların kaderini oylayacağız"

24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgili de konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Önümüzdeki ay gerçekleşecek seçimler sadece ülkemiz ve milletimiz için değil, dünya üzerindeki tüm mazlum coğrafyaların da kader seçimi olacak. Bizlerin huzur içerisinde kurduğumuz iftar sofralarını kuramayan, kan ve gözyaşının hakim olduğu Müslüman coğrafyaların tek umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 24 Haziran seçimleri bu anlamda, zulüm altındaki dindaşlarımızın da kaderini belirleyecek bir seçim olması hasebiyle üzerimizde büyük bir vebaldir. Özellikle Filistin'de, Suriye'de ve daha birçok Müslüman coğrafyada şehit edilen, çeşitli işkencelere maruz kalan mazlumların tek savunucusunun Türkiye Cumhuriyeti olduğunu hepimiz görüyoruz. Atalarımızdan aldığımız emaneti devam ettiren ve milletimizin şefkat elini her zaman uzatan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran günü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı seçilecektir" şeklinde konuştu. - SAMSUN