Atakum'da 3 Proje Hizmete Açıldı

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yapımı tamamlanan 3 projenin açılışını gerçekleştirdi.

İşitme Engelliler için planlanan Duyum Kafe Park, Otizmli gençlerin istihdama kazandırılıp sosyal hayat içerisindeki yerlerini almalarına katkı sağlayacak olan Otizm Kafe Park ve kuş yetiştirmeye gönül vermiş hayvanseverlerin birarada bulunabileceği Güvercin Kafe Park projelerinin açılışını, Duyum Kafe'den toplu açılış töreni ile gerçekleştiren Başkan Taşçı, büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Atakum ilçesindeki işitme engellilerin sportif ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunarak, hem sosyal hayat içerisinde yer almaları hem de istihdama kazandırılmaları için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İşitme engelli kardeşlerimizle hep birlikte olduk. İlçemizde, işitme engellilere yönelik bir spor kulübü olması için girişimlerde bulunduk ve Atakum İşitme Engelliler Spor Kulübünü ilçemize kazandırdık. Şimdi de bir diğer önemli projemiz olan Duyum Kafe'yi tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler ve istihdam odaklı eğitimlerin düzenleneceği Duyum Kafe, bölgedeki işitme engelli gençlerimizin buluşma noktası olacak" dedi.

"Otizmli gençler için"

Samsun'da yaşayan otizmli gençlerin, aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği bir tesisin ciddi bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Taşçı, "Bu İhtiyaçtan hareketle Otizm Kafe Park projesini hayata geçirdik. Yapımını tamamladığımız bu projemiz ile otizm alanında önemli bir tesisi ilçemize kazandırıyoruz. İnanıyorum ki, önümüzdeki süreçte başarılı işlere imza atılacak ve otizmli çocuklarımızın aileleri için önemli bir merkez olacak" dedi. Atakum İlçesinde kuş yetiştirmeye gönül vermiş çok sayıda vatandaş olduğunu ifade eden Başkan Taşçı, bu vatandaşların ortak hareket edebilecekleri bir proje olan Güvercin Kafe Park ile ilgili bilgi vererek, "Kuş yetiştirmek bir sevda. Bu sevdanın peşinden giden de çok sayıda hemşerimiz var. Güvercin Kafe Park bu anlamda bir STK haline de dönüşecektir. Kuş yetiştirmeye meraklı hemşerilerimiz, aynı çatının altında, bir arada bulunacaklar" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, yaptığı selamlama konuşmasında Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür etti. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılış töreninden Atakumlularla sohbet eden Başkan Şahin ve Başkan Taşçı, engelliler ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Açılışa; AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu, İller Bankası Bölge Müdürü Osman Nuri Başaran, eski AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Kurt, eski AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, eski Milli Futbolcu Tanju Çolak ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA