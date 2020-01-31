ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı! ATA AÖF OBS ekranı

31.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:29

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF'de eğitimlerini sürdüren öğrenciler, notlarını yükseltmek ya da eksiklerini tamamlamak adında girecekleri 2020 bütünleme sınavı için giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınav giriş belgelerini Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sistemi üzerinden edinebilecekler. İşte detaylar...

ATA AÖF sınav giriş belgesi için tıklayın...

ATA AÖF 2020 BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

AÖF sistemi üzerinden yayımlanan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

''ATA-AÖF güz yarıyılı bütünleme sınavı 01-02 Şubat 2020 tarihlerinde ülke genelinde 104 sınav merkezinde yapılacak. Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

Aşağıda belirtilen belgeler"Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi" yerine kullanılabilir:

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde "9 ile başlayan" Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi".

Not: ATA-AÖF kimlik kartı olmayan öğrenciler yukarıda "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi" yerine sayılan kimlik belgelerinden herhangi biriyle sınava girebilirler. ''

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019 - 2020 akademik takvimine göre ara vize sınavı 28 - 29 Mart tarihleri arasında yapılacak. İşte AÖF akademik takvimi: