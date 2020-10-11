Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 557'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 705 kişinin iyileştiği ülkede, 218 kişinin tedavisi sürüyor.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong'da şimdiye kadar 5 bin 183 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 919 kişi de iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 58 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 606'ya yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 22 bin 693 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 432'ye yükseldi.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 666 yeni Kovid-19 vakasının belirlendiği, toplam vaka sayısının 318 bin 932'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 570'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 303 bin 458 olarak kayıtlara geçti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 876'ya yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 698 kişi de iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 502 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 339 bin 341'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 321'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 293 bin 75'e ulaştı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 636 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 451 kişi iyileşti, 126 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1193 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 378 bin 266'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 524'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 292 bin 860 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak